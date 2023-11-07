  • BIST 7874.18
  • Altın 1804.528
  • Dolar 28.4657
  • Euro 30.4709
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAİsrail Gazze'ye bir aydır bomba yağdırıyor

“Dr. Suat Günsel Camii” temalı fotoğraf yarışması düzenleniyor

»
“Dr. Suat Günsel Camii” temalı fotoğraf yarışmasında seçilecek 40 fotoğraf, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenleyeceği sergide sanatseverlerle buluşacak
“Dr. Suat Günsel Camii” temalı fotoğraf yarışması düzenleniyor

Herkese açık olarak düzenlenen “Dr. Suat Günsel Camii” temalı fotoğraf yarışmasında seçilecek 40 fotoğraf, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenleyeceği sergide sanatseverlerle buluşacak

Fotoğraf yarışmasına katılmak isteyenlerin 17 Kasım 2023 Cuma gününe kadar, yüksek çözünürlüklü eserlerini yakindoguhaber@neu.edu.tr adresine, kişisel bilgileri ile iletmesi gerekiyor.

62 kubbe ve 6 minaresi ile KKTC’nin en büyük camisi olan Dr. Suat Günsel Camii’nin açılışına sayılı günler kaldı. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde, Osmanlı mimarisinden esinlenerek tasarlanan ve aynı anda 10 bin kişinin ibadet etmesine olanak sağlayan Dr. Suat Günsel Camii, şimdiden Lefkoşa silüetinin önemli bir parçası haline geldi.

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından, herkese açık olarak düzenlenen “Dr. Suat Günsel Camii” temalı fotoğraf yarışması ile caminin farklı açı ve kompozisyonlarda çekilen fotoğraflarından oluşacak 40 eser Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenleyeceği sergide sanatseverlerle buluşacak.

Son başvuru tarihi 17 Kasım!

Bütün profesyonel ve amatör fotoğrafçıların katılımına açık olarak düzenlenen fotoğraf yarışmasında her katılımcı 5 eserle başvurabilecek. Akademisyenler ve fotoğraf sanatçılardan oluşan jürinin değerlendirmesi ile seçilecek 40 fotoğraf ise düzenlenecek fotoğraf sergisinde yer alarak ölümsüzleşecek.

Fotoğraf yarışmasına katılmak isteyenlerin 17 Kasım 2023 Cuma gününe kadar, yüksek çözünürlüklü eserlerini yakindoguhaber@neu.edu.tr adresine, kişisel bilgileri ile iletmesi gerekiyor. Gerçekleştirelecek jüri değerlendirmesinin ardından seçilecek fotoğraflar Kasım ayı sonunda Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından düzenlenecek sergi ile sanatseverlerle buluşacak.

Kullanılan malzemelere de KKTC halkı karar vermişti!

 

Kubbe ve minarelerinin altın renkli kaplamaları tamamlanan Dr. Suat Günsel Camii’nde 104 pencereyi renklendiren vitraylar, tamamı el işçiliği ürünü olan kubbe süslemeleri ile aydınlatmada kullanılacak 47 avize tamamlandı. 62 kubbe ve 6 minareye sahip olan ve aynı anda 10 bin kişinin ibadet edebileceği Dr. Suat Günsel Camii’nin minare ve kubbelerinde kullanılan malzemelere yapılan anketle KKTC halkı karar vermişti. 2.215 kişinin katıldığı anketin sonuçlarına göre caminin dış yüzeyinde Kıbrıs adasına özgü beyaz taş kullanıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Kıbrıs’ın Çehreleri” konulu 5. İki Toplumlu Fotoğraf Yarışması’nın Sonucu21 Ekim 2023 Cumartesi 12:37
  • Uluslararası sanat buluşması: ‘Paylaşınca Çoğalır’ Uluslararası Çalıştay & Sergisi hayat buluyor18 Ekim 2023 Çarşamba 17:59
  • ‘Girne Arkın Group Fest 23’ muhteşem bir final gerçekleştirdi11 Ekim 2023 Çarşamba 12:33
  • Konya'da Demir Çağ'dan kaldığı değerlendirilen dokuma atölyesi kalıntıları bulundu10 Ekim 2023 Salı 20:20
  • Alexandria Troas Antik Kenti'nde 2 bin 200 yıllık dükkan bulundu10 Ekim 2023 Salı 20:15
  • Gazimağusa’da Namık Kemal Meydanı’nda “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” sergisi09 Ekim 2023 Pazartesi 08:24
  • KÖDER’in Sonuç Zaim belgeselinde 3 kuşaktan öğretmenler ve sendikacılar buluştu07 Ekim 2023 Cumartesi 17:54
  • Adana'da "lezzet festivali" kapılarını açtı07 Ekim 2023 Cumartesi 11:25
  • Perre Antik Kenti'nde bulunan 1800 yıllık taban mozaikleri koruma altına alınıyor06 Ekim 2023 Cuma 18:45
  • Taylor Swift'in turne filmi ön bilet satışlarında 100 milyon doları aştı06 Ekim 2023 Cuma 18:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti