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Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu İkinci Kez “Yeşil Okul” Seçildi

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Öğrenci projeleri ve çevre dostu uygulamalarıyla dikkat çeken Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu, “Yeşil Okullar Projesi” kapsamında üst üste ikinci kez “Yeşil Okul” unvanına layık görüldü.
Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu İkinci Kez “Yeşil Okul” Seçildi

Kıbrıs’ın Yeşil Okulu: Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu

Milli Eğitim Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) iş birliğinde yürütülen “Yeşil Okullar Projesi” kapsamında Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu ikinci kez “Yeşil Okul” unvanının sahibi oldu. Aynı projede Near East Bank ise “Çevre Dostu İşletme” ödülü aldı.

Çevre bilinci ve sürdürülebilir kalkınma eğitimini yaygınlaştırmayı amaçlayan “Yeşil Okullar Projesi” kapsamında, Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu, “Yeşil Okul” unvanını bu yıl da korudu. Dr. Suat Günsel Girne İlokulu, çevre dostu kampüsünde öğrencilerinin geliştirdiği projeler ile bir kez daha “Yeşil Okul” ödülüne layık görüldü. Aynı projede Near East Bank ise Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu’na verdiği destekle “Çevre Dostu İşletme” ödülünü aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) iş birliğinde yürütülen “Yeşil Okullar Projesi”, öğrencilerde çevre bilinci oluşturmayı, doğayla güçlü bir bağ kurmalarını sağlamayı ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını kazandırmayı hedefliyor. Pek çok okulun katıldığı projede, Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu özgün ve yaratıcı uygulamalarıyla öne çıktı.

Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı projeler, görselleriyle birlikte jüri tarafından büyük beğeni topladı. “Çöp Deyip Geçme! Geri Dönüşümden Vazgeçme!” sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; öğrenciler atık malzemelerden kuş yemlikleri, dekoratif objeler, dinozor, zürafa, kaplumbağa ve ağaç figürleri tasarladı. Ayrıca kompost üretimi, mavi kapak ve atık pil toplama kampanyaları, Alagadi sahil temizliği, sera kurulumu, sebze ve çiçek ekimi gibi çeşitli çevre etkinlikleri gerçekleştirildi. Ekoloji kulübü öncülüğünde okul bahçesi yeşillendirilerek doğayla daha güçlü bir bağ kurulması sağlandı.

Canan Gürkan: “Her bir çocuğumuzun gösterdiği çaba ve heyecan bizlere umut verdi.”

“Öğrencilerimizin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmeleri, biz eğitimciler için en büyük sorumluluklardan biridir” ifadelerini kullanan Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu Müdürü Canan Gürkan, “Yeşil Okullar Projesi’ne iki yıl üst üste dahil olmak ve ‘Yeşil Okul’ ile ‘Yeşil İşletme’ unvanlarını yeniden kazanmak, yürüttüğümüz çalışmaların en anlamlı karşılığıdır” dedi.

Öğrencilerin yıl boyunca ortaya koyduğu projelerin sadece çevresel farkındalık yaratmakla kalmadığını, aynı zamanda onların hayal gücünü, iş birliği becerilerini ve toplumsal sorumluluk duygularını da geliştirdiğini vurgulayan Canan Gürkan, “Bu projelerle öğrencilerimiz doğayla doğrudan temas kurdu; atıkları dönüştürerek üretmenin, çevreyi koruyarak yaşamı güzelleştirmenin ne kadar değerli olduğunu yaşayarak öğrendiler. Her bir çocuğumuzun gösterdiği çaba ve heyecan bizlere umut verdi” dedi.

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