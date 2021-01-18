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Dr. Suat Günsel Girne Koleji’ne Kayıtlar Devam Ediyor…

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Yenilikçi eğitim modeli, teknolojik altyapısı ve güçlü eğitim kadrosu ile 15 Şubat'ta eğitime başlayacak olan Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde öğrenci kayıtları devam ediyor.
Dr. Suat Günsel Girne Koleji’ne Kayıtlar Devam Ediyor…

15 Şubat’ta kreş ve okul öncesi, Eylül ayında ise ilköğretim ve kolej bölümlerinde eğitime başlayacak olacak Dr. Suat Günsel Girne Koleji’ne öğrenci kayıtları, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’de oluşturulan kayıt ofisinden yapılıyor. +90 392 650 26 00 (dahili 4460) no’lu telefondan da Dr. Suat Günsel Girne Koleji ve kayıtlarla ilgili detaylı bilgi almak mümkün.

Global bir vizyona sahip, İngilizce ve ikinci bir dilde yetkin bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde, Cambridge University Press işbirliği ile çift dilli eğitim uygulamasıyla okul öncesinden liseye güçlü bir yabancı dil eğitimi verilecek.

Okul Öncesinde Türkçe ve İngilizce Eş Zamanlı Ders Anlatımı…

Dr. Suat Günsel Girne Okul Öncesi’nde, Cambridge University Press ile işbirliği çerçevesinde “Çift Dilli” eğitim uygulaması yürütülecek. Yabancı dil eğitiminin temelden başlayacağı uygulama ile sınıflarda bir Türk anaokulu öğretmeni ve anadili İngilizce olan (native speaker) bir anaokulu öğretmeni ile Türkçe ve İngilizce ders anlatımı eş zamanlı olarak yapılacak. Dr. Suat Günsel Girne Okul Öncesi eğitim müfredatında Fransızca ikinci yabancı dil olarak yer alıyor.

Bilim Atölyesi ve Robotik Kodlamayı da Kapsayan Bütünlüklü Eğitim…

Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde okul öncesi eğitim müfredatının bir parçası haline getirilen mindfullnes çalışmalarını içeren Yoga-Mandala ve Mindfulness Atölyesi ile aile-çocuk bağını güçlendirecek etkinlikler düzenlenecek. Bilim Atölyesi ve deney laboratuvarı ile yaş gruplarına uygun atölye etkinlikleri ile çocuklar yeni bilimsel kavramlarla tanışacak. Bilim Atölyesi kapsamında çevre ve doğa bilinci kazandırmaya yönelik eğitimler verilecek. Robotik Kodlama, Bilgi Teknolojileri ve Yazılım dersleri de 3 yaştan itibaren verilecek. Çocukların ilköğretime en iyi şekilde hazırlanacağı Okul Öncesinde, aşamalı olarak sembol çalışmaları, ses çalışmaları ve anlama-anlatım çalışmalarından oluşan okuma yazma hazırlık programı da uygulanacak. Eğitim sisteminde yer alan “Değerler Eğitimi” ile çocukların akademik gelişimleri sırasında sevgi, saygı, işbirliği, barış, sorumluluk, paylaşma, sabır, dürüstlük gibi “temel değerleri” tanıyarak farkındalık kazanmaları sağlanacak.

İzzet Yılmaz: “Her öğrencinin en az bir sanat ve bir spor alanında derinlemesine bilgi ve beceri sahibi olmasını sağlayacağız.”

Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise bünyesinde eğitim sunacağını dile getiren Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu Müdürü İzzet Yılmaz, Şubat ayında Kreş ve Okul Öncesi birimlerinde yeni öğrencileri ile eğitime başlayacaklarını dile getirdi.

İzzet Yılmaz, “Sahip olduğumuz bilgi, tecrübe ve donanımı Girneli çocuklarla paylaşacak olmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz. 15 Şubatta kreş ve okul öncesi birimlerinde eğitime başlayacağımız çağdaş, bilim ve teknoloji odaklı eğitim kampüsümüzde, İngilizce ve çift dilli eğitim, Fransızca, mindfullnes ve değerler eğitimi, sanat, bilim ve müzik atölyeleri yürüterek her öğrencinin en az bir sanat ve bir spor alanında derinlemesine bilgi ve beceri sahibi olmasını sağlayacağız. Bu yolculukta bizlerin en büyük destekçisi olan değerli velilerimize, okulumuza gösterdikleri ilgiden dolayı şimdiden teşekkür ederiz” dedi.

Sermin Mayın Haydar: “Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde ilk, Orta ve Kolej Eğitimi Eylül 2021’de Başlayacak”

Dr. Suat Günsel Girne Koleji Müdürü Sermin Mayın Haydar ise kreş ve okul öncesi eğitimine Şubat 2021’de başlayacak Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde ilk, orta ve kolej eğitiminin Eylül 2021’de başlayacağını hatırlattı. Sermin Mayın Haydar, “Dr. Suat Günsel Girne Koleji olarak yabancı dili en iyi şekilde kullanan, akademik başarı yanında yaşam becerilerini kazandıran bir anlayışla nitelikli bir eğitim ortamı sunacağız. Pearson-Edexcel müfredatıyla Avrupa, Türkiye, Kıbrıs ve diğer ülkelerde geçerliliği olan IGCSE ve A-Level sınavlarını yapan en prestijli sınav merkezlerinden biri olarak Girne bölgesindeki çocuklarımıza da yurt dışında eğitim almanın kapılarını açacağız” şeklinde konuştu.

15 Şubat’ta kreş ve okul öncesi, Eylül ayında ise ilköğretim ve kolej bölümlerinde eğitime başlayacak olacak Dr. Suat Günsel Girne Koleji’ne öğrenci kayıtları, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’de oluşturulan kayıt ofisinden yapılabilecek. +90 392 650 26 00 (dahili 4460) no’lu telefondan da Dr. Suat Günsel Girne Koleji ve kayıtlarla ilgili detaylı bilgi almak mümkün.

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