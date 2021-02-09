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DSÖ koronavirüsün kaynağını bulamadı

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Koronavirüsün kaynağını araştırmak için salgının başladığı Çin'in Vuhan kentine giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, virüsün hayvanlardan insanlara nasıl geçtiğini aydınlatamadı.
DSÖ koronavirüsün kaynağını bulamadı

Dünyayı pençesine alan ve bugüne kadar 2 milyon 300 bin'den fazla kişinin canına mal olan koronavirüs pandemisinin kaynağını bulmak üzere yürütülen çalışmalar sonuç vermedi. Koronavirüsün kaynağını bulmak için salgının başlangıç noktası olarak kabul edilen Çin'in Vuhan kentine giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları, virüsün hayvanlardan insanlara nasıl geçtiği sorusuna yanıt bulamadı. DSÖ ekibinin başkanı Ben Embarek, ABD Eski Başkanı Donald Trump’ın da dile getirdiği koronavirüsün “laboratuvar üretimi”olduğu tezinin ise “son derece olasılık dışı” olduğunu belirtti. Embarek, bu tezin kendisi ve ekip arkadaşları tarafından araştırılmayacağını ifade etti.

DSÖ uzmanları araştırmaya katılan Çinli araştırmacılarla birlikte Vuhan'da düzenledikleri basın toplantısında koronavirüsü insanlara geçirdiği düşünülen hayvanın bulunamadığını açıkladı. Çinli araştırma ekibinin başkanı Lian Wannian, virüsün muhtemelen hayvanlardan insanlara geçtiğini ancak "patojen kaynağın tanımlanamadığını" söyledi. Wannian, araştırmaların virüsün "soğuk zincir ürünlerinde uzun mesafelerde taşınabileceğini" gösterdiğini de sözlerine ekledi.

Çin'de devlet medyasında birkaç aydır virüsün Çin'den değil başka ülkelerden kaynaklanmış olabileceğine dair spekülasyonlara yer veriliyordu. Enfeksiyonların daha öncesinde başka ülkelerde de görülmüş olabileceğine ya da dondurulmuş gıdalar yoluyla ülke dışından Çin'e taşınmış olabileceğine dair Çin makamlarına dayandırılan haberler çıkıyordu.

2019 Aralık'tan önce vakaya rastlanmadı

Diğer yandan araştırmacılar, salgının başladığı 2019 Aralık ayından önce de yeni tip koronavirüsün (Sars-CoV-2) insanlara bulaştığı yönünde bir bulguya da rastlanmadığını açıkladı.

DSÖ ekibi, incelemeler yapmak üzere 14 Ocak'ta Vuhan'a gitmişti. İki haftalık karantina süresinin dolmasının ardından çalışmalarına başlayan uzmanlar, hayvan salgın hastalıkları merkezi ve Vuhan'daki Viroloji Enstitüsü'nü ziyaret etmişti. Çin Bilimler Akademisi'nin önde gelen kuruluşları arasındaki laboratuvar yıllardır yarasalardaki koronavirüs tipleri üzerinde araştırmalar yapıyor.

DSÖ uzmanları daha önce de Çin'deki hastaneler, araştırma enstitüleri ve yaban hayvan satışı yapılan Vuhan'daki Huanan pazarında  da incelemelerde bulunmuştu. İlk tespit edilen koronavirüs vakalarından bazılarının bu pazardan kaynaklandığı ortaya çıksa da hepsinin kökeninin burası olduğuna dair elde bir bulgu yok.

Covid-19'a neden olan virüs bilindiği kadarıyla ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde 2019 yılı Aralık ayında ortaya çıkmış, ancak aynı yılın Eylül ayında İtalya'da kanalizasyonda kalıntılarının tespit edildiğine dair araştırmalar da ortaya atılmıştı. Çok sayıda bilim insanı koronavirüsün hayvanlardan insanlara taşınmasında yarasaların aracı olduğunu tahmin ediyor.

Kaynak: DW Türkçe
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