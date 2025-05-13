Dünya Barış Üniversitesi Ünilig’e yükseldi

Final mücadelesinde Avrupa Liderlik Üniversitesi ile Dünya Barış Üniversitesi karşı karşıya geldi.
Rakibini 79-57 mağlup eden Dünya Barış Üniversitesi, lig şampiyonu olarak 2025-26 sezonunda Ünilig’de yükselme başarısı gösterdi.
Final mücadelesinde Avrupa Liderlik Üniversitesi ile Dünya Barış Üniversitesi karşı karşıya geldi.
Rakibini 79-57 mağlup eden Dünya Barış Üniversitesi, lig şampiyonu olarak 2025-26 sezonunda Ünilig’de yükselme başarısı gösterdi.
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