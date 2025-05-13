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Dünya Barış Üniversitesi Ünilig’e yükseldi

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Üniversite Basketbol Yükselme Ligi final maçı 12 Mayıs pazartesi günü Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu'nda oynandı.
Dünya Barış Üniversitesi Ünilig’e yükseldi

Final mücadelesinde Avrupa Liderlik Üniversitesi ile Dünya Barış Üniversitesi karşı karşıya geldi.

Rakibini 79-57 mağlup eden Dünya Barış Üniversitesi, lig şampiyonu olarak 2025-26 sezonunda Ünilig’de yükselme başarısı gösterdi.

 

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