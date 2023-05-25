Dünya Çocuk Günü’nü Satrançla Kutlayacaklar

65. Kare Satranç ve Kültür Derneği’nin Lefkoşa Türk Belediyesi, Gülgün Süt Mamülleri ve Radyo Juke sponsorluğunda organize ettiği “65. Kare 1. Gülgün Süt Satranç Turnuvası” 3 Haziran Cumartesi günü LTB binasında gerçekleştiriliyor.1 Haziran Dünya Çocuk Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen turnuva minikler (2016 ve sonra doğanlar), küçükler (2014 ve 2015 doğumlular) ve yıldızlar (2012 ve 2013 doğumlular) olmak üzere 3 kategoride düzenlenecek.

Saat 14.30’da başlayacak turnuvanın kayıt kontrolü 14.00 ile 14.15 arasında yapılacak. Turnuvaya katılmak isteyenler 0542 865 43 13 numaralı telefondan 31 Mayıs Çarşamba gününe kadar kayıt yaptırabiliyor. Turnuvada KKSF (Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu) ve FIDE (Dünya Satranç Federasyonu) Satranç kuralları geçerli olacak.