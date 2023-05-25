  • BIST 4.417,03
  • Altın 1249.964
  • Dolar 19.9282
  • Euro 21.4309
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAdana’da 4.9 büyüklüğünde deprem!

Dünya Çocuk Günü’nü Satrançla Kutlayacaklar

» »
Dünya Çocuk Günü’nü Satrançla Kutlayacaklar
Dünya Çocuk Günü’nü Satrançla Kutlayacaklar

65. Kare Satranç ve Kültür Derneği’nin Lefkoşa Türk Belediyesi, Gülgün Süt Mamülleri ve Radyo Juke sponsorluğunda organize ettiği “65. Kare 1. Gülgün Süt Satranç Turnuvası” 3 Haziran Cumartesi günü LTB binasında gerçekleştiriliyor.1 Haziran Dünya Çocuk Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen turnuva minikler (2016 ve sonra doğanlar), küçükler (2014 ve 2015 doğumlular) ve yıldızlar (2012 ve 2013 doğumlular) olmak üzere 3 kategoride düzenlenecek.

Saat 14.30’da başlayacak turnuvanın kayıt kontrolü 14.00 ile 14.15 arasında yapılacak. Turnuvaya katılmak isteyenler 0542 865 43 13 numaralı telefondan 31 Mayıs Çarşamba gününe kadar kayıt yaptırabiliyor. Turnuvada KKSF (Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu) ve FIDE (Dünya Satranç Federasyonu) Satranç kuralları geçerli olacak.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı23 Mayıs 2023 Salı 10:43
  • Kıbrıslıların Sesi yeni geçiş kapısı için LTB’yi ziyaret etti22 Mayıs 2023 Pazartesi 16:55
  • Lefkoşa'da Yangın!22 Mayıs 2023 Pazartesi 13:03
  • Lefkoşa'da hırsızlık: Tahir Uğur Özdiken ve suç ortağı Seyit Dağ'a ek tutukluluk21 Mayıs 2023 Pazar 20:44
  • Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Açık Pazar’da kermes düzenledi21 Mayıs 2023 Pazar 16:18
  • Özuslu, Merkez Lefkoşa’da yurttaşla buluştu21 Mayıs 2023 Pazar 13:17
  • Dikkat! Lefkoşa'da 5 Saatlik Elektrik Kesintisi21 Mayıs 2023 Pazar 11:32
  • 0 RH (+) trombosit kan aranıyor20 Mayıs 2023 Cumartesi 13:53
  • Lefkoşa'da Kavga!19 Mayıs 2023 Cuma 12:54
  • Lefkoşa’da gençlerin festivali coşkuluydu19 Mayıs 2023 Cuma 10:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti