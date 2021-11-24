Dünya İsrail’in üçüncü doz aşılamasından ne öğrenebilir: Vakalarda büyük düşüş!

Corona virüsü ortaya çıktığından bu yana, salgınla mücadelede İsrail’in attığı adımlar pek çok ülke için öncü oldu. Aşılamaya ilk geçen ülkelerden olan İsrail, aşı pasaportu ve üçüncü doz uygulamasına da önde başladı.

ABD merkezli CNN International, İsrail’in bu başarısını, ‘Dünya İsrail’in takviye dozu aşılamasından ne öğrenebilir’ başlıklı haberinde mercek altına aldı. Ortaya çıkan yeni varyantlarla Temmuz ayının sonunda üçüncü doz aşı uygulamasına geçen İsrail, ilk olarak 60 yaş ve üstü yaş grubuyla başladı.

8 BİNDEN 450’YE İNDİ



Ağustos ayından bu yana 16 yaş ve üzerindeki herkes, ikinci dozun üzerinden 6 ay geçtikten sonra üçüncü doz aşı olma hakkı elde etti. İsrail’de an itibarıyla tam aşılanmış sayılmak için üç doz aşı yaptırmış olmak gerekiyor.

Üçüncü doz aşı uygulamasının yaygınlaşması meyvelerini vermiş gibi görünüyor. İsrail Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, Ağustos ve Eylül aylarında günlük ortalama 8 bin olan yeni vaka sayısı, Kasım ayında yedi günlük ortalamada günlük 450-500 bandına düştü.