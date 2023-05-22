Dünya Oto Cup Da Heyecan Artıyor

DÜNYA OTO CUP da zevkli ve çekişmeli maçlar ile heyecan artarak devam ediyor. DÜNYA OTO CUP da kategorilerde oynanan yarı final maçlarında alınan sonuçlar şöyle;
14 YAŞ KIZLAR - YARI FİNAL
Vera Gazi – Almira Akşahin 2/6 2/6
Girne Umut Yerebakan - Sevinç Oğan 6/1 6/0
14 YAŞ ERKEKLER - YARI FİNAL
Baran Başaran – Devin Bedevi 6/1 7/5
Recep Yalovalı - Oğuz El Erian 0/6 6/1 3/6
13+ KADINLAR – YARI FİNAL
Nadir Çınarlılı - Şengül Tilki 3/6 6/3 6/3
Ekin Karasu - Kayra Yüceer 2/6 3/6
13+ ERKEKLER – YARI FİNAL
Kaan Dönmez - Toprak Berkol 6/3 6/0
Göktuğ Gökbayrak - Rustam Sarmanov 5/7 0/6
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