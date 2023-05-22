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Dünya Oto Cup Da Heyecan Artıyor

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Dünya Oto Cup Da Heyecan Artıyor
Dünya Oto Cup Da Heyecan Artıyor

DÜNYA OTO CUP da zevkli ve çekişmeli maçlar ile heyecan artarak devam ediyor. DÜNYA OTO CUP da kategorilerde oynanan yarı final maçlarında alınan sonuçlar şöyle;

14 YAŞ KIZLAR - YARI FİNAL

Vera Gazi – Almira Akşahin                                   2/6 2/6

Girne Umut Yerebakan - Sevinç Oğan                  6/1 6/0

 

14 YAŞ ERKEKLER - YARI FİNAL

Baran Başaran – Devin Bedevi                              6/1 7/5

Recep Yalovalı - Oğuz El Erian                              0/6 6/1 3/6

 

13+ KADINLAR – YARI FİNAL

Nadir Çınarlılı - Şengül Tilki                                   3/6 6/3 6/3      

Ekin Karasu - Kayra Yüceer                                   2/6 3/6

 

13+ ERKEKLER – YARI FİNAL

Kaan Dönmez - Toprak Berkol                               6/3 6/0

Göktuğ Gökbayrak - Rustam Sarmanov               5/7 0/6

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