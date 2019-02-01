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Dünya şampiyonu DAÜ öğrencisi Aysu Dursun uluslararası yarışmaya hazırlanıyor

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DAÜ öğrencisi Aysu Dursun, söz konusu yarışmaya katılımına ilişkin bilgi vermek üzere, 29 Ocak 2019 Salı günü, saat 10:00’da, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’a bir ziyaret gerçekleştirdi.
Dünya şampiyonu DAÜ öğrencisi Aysu Dursun uluslararası yarışmaya hazırlanıyor

2017 ve 2018 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bikini Fitness Şampiyonu olan ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencisi Aysu Dursun, KKTC tarihinde ilk kez 2018 yılında Uluslararası NAC Dünya Şampiyonası’nda Bikini kategorisinde şampiyon olma başarısını göstermesinin ardından, 2019 yılının Ağustos ayında Bahama Adaları’nda gerçekleşecek olan World Beauty Fitness & Fashion INC. (WBFF) Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek.

 

Prof. Dr. Necdet Osam’a Ziyaret

DAÜ öğrencisi Aysu Dursun, söz konusu yarışmaya katılımına ilişkin bilgi vermek üzere, 29 Ocak 2019 Salı günü, saat 10:00’da, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Söz konusu nezaket ziyaretinde, KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu ile Dünya Şampiyonu Sporcu Aysu Dursun’un antrenörlüğünü yapan ve aynı zamanda KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Asbaşkanı Neval Çelebioğlu da hazır bulundu.

 

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Aysu Dursun’un başarılarıyla gurur duyduklarını ifade ederek, 2019 yılının Ağustos ayında gerçekleşecek olan WBFF Dünya Şampiyonası’na katılacak olan Dursun’a başarılar diledi.

 

Söz konusu ziyarette Dursun, DAÜ’de aldığı eğitimden oldukça memnun olduğunu, fitness yarışmalarında başarı kazanabilmek için özellikle beslenmenin çok önemli olduğunu ve kendisinin Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencisi olmasının spor kariyerine büyük katkılar sağladığını ifade etti. DAÜ öğrencisi ve Dünya Şampiyonu Sporcusu Aysu Dursun, ziyaretin sonunda DAÜ Rektörü Prof. Dr. Osam’a Filipinler’de yapılan 2018 Dünya Şampiyonası’nda çekilmiş şampiyonluk posterini hediye etti. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Osam, Aysu Dursun’a ve antrenörü Neval Çelebioğlu’na çalışmalarında ve dünya şampiyonası hazırlıklarında başarılar diledi.

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