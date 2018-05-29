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“Dünya Sigarasız Günü” ilkokul öğrencilerine yönelik resim yarışması yapılıyor

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“Dünya Sigarasız Günü” ilkokul öğrencilerine yönelik resim yarışması yapılıyor
“Dünya Sigarasız Günü” ilkokul öğrencilerine yönelik resim yarışması yapılıyor

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) ve Gençlik Merkezi işbirliğiyle “31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü” etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik “Sigara ile Mücadele, Sigaranın Zararları, Sigarasız Bir Dünya” konul resim yarışması düzenleniyor.

Konunun algılanış biçimini görmek ve öğrencilerin bu kötü alışkanlıklar karşındaki farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenecek yarışma perşembe günü saat 17.30’da Gençlik Merkezi Binası’nda (Kızılbaş Kilisesi) yapılacak.

Kıbrıs Yeşilay Derneği Başkanı Ayşe Gökyiğit konuyla ilgili yazılı açıklamasında, yarışmanın ilkokul 1.-3. ve 4.-5. sınıflar olmak üzere 2 kategoride düzenleneceğini kaydetti.

Gökyiğit’in öğrencilere bir de sunum yapacağı yarışmada, Kıbrıs çocuk oyunları oynanacak.

Resim yarışması sonuçları, aynı gün ayni yerde toplanacak jüri üyelerinin değerlendirilmesinin ardından açıklanacak.

Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler, yarışmaya katılan tüm öğrencilere de katılımbelgesi verilecek.
 

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