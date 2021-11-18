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Dünyanın en ucuz otomobili Changli J10, Türkiye pazarındaki fiyatı!

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Otomobil fiyatlarında meydana gelen yükselişlerin ardından Çin'in otomotiv devi dünyanın en ucuz otomobilini Türkiye piyasasına sokmaya hazırlandığı iddia edildi.
Dünyanın en ucuz otomobili Changli J10, Türkiye pazarındaki fiyatı!

Türkiye'de otomobil satın almak isteyenler oldukça yüksek maliyetleri karşılamak zorunda kalıyor. Bu da sıfır kilometre otomobillerin satışlarını olumsuz etkiliyor.

Türkiye'de otomotiv sektörünün içerisinde kaldığı fiyat baskısı yalnızca ülke içindeki sektör kaynaklarının değil küresel sektör kaynaklarının da dikkatini çekti. Çin'in otomotiv devi Changli'nin tüm hesapları baştan yaptıracak bir hamle peşinde olduğu öne sürüldü.

Emlak365.com'un aktardığına göre, J10 modeli ile Türkiye'ye gireceği söylenen Çin'in otomotiv devi Changli satış rekorları kırmayı hedefliyor.

Dünya genelinde tanınan bir araç olan J10, niteliklerinden ziyade fiyatıyla dikkat çekiyor. J10 için Türkiye fiyatının 20 bin TL olacağı öne sürüldü.

Mini otomobil segmentinde yer alan ve hem Çin'de hem de dünyada en ucuz otomobil unvanına sahip olan J10 elektrikli otomobil kategorisinde.

 

Sputnik.

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