Dursun Oğuz: KKTC, Filistin olmayacak

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, son zamanlarda KKTC’ye yönelik yabancıların ilgisinden dolayı çıkarılan söylemlerin gerçeği yansıtmadığını ve KKTC’nin, Filistin olmayacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Toprakları teminat altına alan devrim niteliğindeki yasa ile birlikte KKTC topraklarının korunduğunu kaydeden Bakan Dursun Oğuz, son zamanlarda KKTC’ye yönelik yabancıların ilgisinden dolayı çıkarılan endişeli söylemlerin gerçeği yansıtmadığını ve KKTC’nin Filistin olmayacağını vurguladı.

YASAYLA BİRLİKTE TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARINA 3, DİĞER ÜLKE VATANDAŞLARINA 1 DAİRE ALMA HAKKI GETİRİLİYOR

Oğuz, yabancılara mülk satışının kayıt altına alınarak, yeniden düzenlendiğinin altını çizdi. Oğuz, imara açık alanlarda konut projelerinin en az yüzde 20'sinin KKTC vatandaşları ile KKTC'yi tanıyan ve aynı hakkı karşılıklılık ilkesi çerçevesinde KKTC vatandaşlarına veren devletlerin yani Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olan gerçek kişilere satılabileceğini belirtti.

Oğuz ayrıca, yabancılara tanınan bir apartman dairesi ile sınırlı edinim hakkının, KKTC'yi tanıyan ve aynı hakkı karşılıklılık ilkesi çerçevesinde KKTC vatandaşlarına veren devletlerin uyruğunda olan gerçek kişiler açısından üç daire olarak uygulanacağını vurguladı.

Oğuz, ilçelerin yüz ölçümünün yüzde 7'sinden ve her halükarda ülke yüz ölçümünün yüzde 3'ünden fazlasının yabancılara satılamayacağını, bu orana aykırı olarak ilgili İlçe Tapu Amirliği'nde yapılan herhangi bir kaydın geçersiz sayılacağını da ekledi.

Bu düzenlemelerle, KKTC'nin gayrimenkul politikalarında yabancılara satışların kontrollü ve dengeli bir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.