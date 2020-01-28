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Duyma engelli adam, videolarında altyazı olmadığı için Pornhub'a dava açtı

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Duyma engelli adam, videolarında altyazı olmadığı için Pornhub'a dava açtı
Duyma engelli adam, videolarında altyazı olmadığı için Pornhub'a dava açtı

ABD'de duyma engelli bir adam, videolarında altyazı bulunmadığı için dünyanın en büyük porno sitelerinden Pornhub'a ve diğer sitelere dava açtı.

New York'ta hazırlanan iddianameye göre Yaroslav Suris isimli adam, Ekim 2019'da ve Ocak 2020'de internet sitesi üzerinden bazı porno filmler izlemek istedi ancak videolarda altyazı "olmadığı için içerikten keyif alamadı".

Suris, Pornhub, RedTube ve YouPorn sitelerini 1990 Engelli Amerikalılar yasasını ihlal etmekle suçladı.

Pornhub Başkan Yardımcısı Corey Price, davaya dair ABC News'a yaptığı açıklamada sitenin altyazılı filmler için özel bir bölümü olduğuna dikkat çekti.

Suris, sitelerin ceza ödemesini ve kendisine tazminat vermesini istiyor.

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