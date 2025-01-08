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Dwight Howard'a 'sil' baskısı

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ABD'li eski NBA yıldızlarından Dwight Howard, 'Filistin'e Özgürlük' paylaşımı nedeniyle "Neredeyse ligden atılıyordum." diyerek paylaşımı silmesi için baskı yapıldığını söyledi.
Dwight Howard'a 'sil' baskısı

Howard, katıldığı bir programda, "NBA'de oynarken söylemek istediğiniz birçok şey vardır, söyleyebilirsiniz, ancak söylerseniz sonuçları olacağını bilirsiniz. Başınız büyük derde girebilir. Örneğin, birkaç yıl önce Houston Rockets'ta oynarken, 'Filistin'e Özgürlük' diye twit atmıştım ve bunun için neredeyse ligden atılıyordum." dedi.

NBA'de şampiyonluğu da olan 39 yaşındaki basketbolcu, "Filistin'e özgürlük twiti attım. Bu paylaşımı yaptıktan 10 dakikadan kısa bir süre sonra NBA komiseri, menajerler, o dönem vakfımda çalışan kişiler aradı ve 'Bu twiti silmelisiniz. Bunu kaldırmalısınız.' dedi. Ben de 'Bu kadar kötü olabilecek ne yaptım ki? Bunu bana biri açıklayabilir mi?' dedim." ifadelerini kullandı.

NBA'de oynarken fikirlerini söylemekte zorlandığını dile getiren Howard, "NBA'deyken, çok fazla şey söylersem, bir şey söylersem, bir daha iş bulamayabileceğim bir yerde oluyorsunuz. Dilimi tutmalıyım diye düşünüyorsunuz. Ama, çok fazla durumla karşı karşıya kaldığınızda yapması çok zor oluyor." şeklinde konuştu.

Kariyerinde 1 NBA şampiyonluğu bulunan ve 8 kez All-Star'a seçilen Howard, tüm zamanların en iyi savunma oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.

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