Eğitim Bakanlığı Bütçesi Görüşülüyor

Meclis Genel Kurulu toplantısında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesinin görüşülmesine devam ediliyor.

Görüşmede söz alan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, eğitimin tam anlamıyla kaosa sürüklendiğini söyleyerek, Bakan Amcaoğlu’nun pazartesi eğitimin yüz yüze geçtiğini ancak bu sabah yüz yüze eğitimin duracağını ve online eğitime geçeceğini açıkladığını hatırlattı.

Cuma’dan Salıyı öngöremeyen bakanın dahil olduğu hükümetin güven vermeyeceğini savunan Özdenefe, dün yüz yüze başlayan eğitime katılmayan öğrenci ve öğretmenlerin sayısının güvensizliği ortaya koyduğunu kaydetti.

Özdenefe, Eğitim Bakanlığı’na yüzde 12 civarında bir bütçe ayrıldığını eğitim bütçesinin desteklenmesinden yana olduklarını ifade ederek, bu tutarın içinde aksayan eğitim ve kayıplarla ilgili kalem olmadığını söyledi.

Geçici personel alımında niye ısrar edildiğini soran Özdenefe, eğitimin henüz dibe batmadığını sağduyuyla adım atılmazsa beterin beterinin yaşanacağını ileri sürdü.

Ülkedeki altyapının ve eğitim materyallerinin her zaman eksik olduğunu ancak malzemelerin pandemi döneminde daha da zor koşullarda sağlanır olduğunu belirten Özdenefer, sınıf sayıları normalde de çok olan okullarda eğitimin dönüşümlü yapılabildiğini teknolojinin yetersizliğinin de bir kez daha gün yüzüne çıktığını anlattı.

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanamadığını dile getiren Özdenefe, pandemi döneminde eğitimde özel, kamu, kırsal arasındaki farkların daha da derinleştiğine değinerek, online eğitime kazasız başlanmasını temenni etti.

Özdenefe, 11 aylık süreçte kamu okullarına online eğitim olanağı sağlamak için adım atılmadığını savunarak, hükümete bundan sonra neler yapmayı planladıklarını sordu.

Pandemi sürecinde dünya genelinde çocukların denetimsiz bırakılması nedeniyle bağımlılıkların arttığını dile getiren Özdenefe, bağımlılık konusuyla ilgili neler yapılmasının planlandığını bilmek istediğini söyledi.

ÖZdenefe, kaosun yüksek eğitime de taşındığını ve hatalı uygulamalarla bu sektöre de güvenin sarsıldığını savunarak, bu sektörlerin geliştirilmesi için neler planlandığını sordu.

EBA için 9 milyon TL verildiğini ancak 2021’de ne kadar verileceğinin bütçede yer almadığını belirten Özdenefe, bu programı kimlerin ne kadar kullandığını bilemediğini aldığı bilgilerin bu programın pilot uygulama olarak görüldüğünü anlattı.

Özdenefe, kimin kullandığının bilinmediği bir programa bu şekilde kaynak aktarılmasını anlayamadığını belirterek, yarından sonra kullanılacak mı diye sordu.

Eğitim sistemiyle ilgili eleştirilerde bulunan Özdenefe, ülkenin genelinde olduğu gibi eğitim alanının da en büyük eksikliğin denetim olduğunu söyledi.

Özel gereksinimli bireylerin eğitimiyle ilgili yaptıkları yasa çalışmasının ne noktada olduğunu soran Özdenefe, bütçe görüşmelerinin çok uzamaması ve çabuk tamamlanması için mutabakata varıldığını hatırlatarak, “belki iş yapar toplumun önünü açarsınız diye” dedi.

4 yüz bin TL ayrılan uzaktan eğitim bütçesinin ne kadar işlevsel olacağını soran Özdenefe, bu bütçeye bakarak eğitimdeki kayıpların devam edeceğini görebildiğini söyledi, hükümetin de eğitimdeki eksiklikleri giderme yoluna girmesi için bir kriz masası oluşturulmasını önerdi.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ise, eğitimin genelinin önemli olduğunu ama bu ülke için yükseköğrenimin farklı nedenlerle daha da önemli olduğunu ifade ederek, 1 Temmuz’da başlayan karantinasız girişler nedeniyle ve sonrasındaki 3 günlük gelişlerle bu sektörde büyük kayıplar verildiğini söyledi.

Aradan geçen zamanda atılan adımları sıralayan Özyiğit, “belki artık atılacak adımlar 0 vaka günlerine dönmemizi sağlar” dedi.

Özyiğit, kararların tüm paydaşlar tarafından alınması gerektiğini yineleyerek, aşılanmaya da hız verilmesinin aciliyetine değindi.

Özyiğit, 0 vakaya ulaşılırsa hangi konularda açılım sağlanabileceğini anlatarak, geçen hafta üst kurulun kararlarının revize edileciğini söyleyen Başbakan Saner’i eleştirerek, bugün de halkın aynı güvensizlikle açıklama beklediğini belirtti.

Başbakan Saner’in maskesiz ve mesafesiz toplantı katılımlarını eleştiren Özyiğit, topluma örnek olması gereken kişiler olarak kendilerinin daha da dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Özyiğit, dün başladığı duyurulan yüz yüze eğitime her gün daha az katılım olduğunu ifade ederek, iki öğretmen sendikasının iddialarını paylaşarak, bu iddialarla ilgili sorular yöneltti.

Pandemi geçtikten sonra Eğitim sisteminin yeniden ele alınıp alınmayacağını soran Özyiğit, yeni bir eğitim reformunun kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

AKANSOY

CTP Milletvekili Asım Akansoy, görüşlerin genel olarak içinde bulunulan sıkıntılarla ilgili olduğunu ve böyle bir ortamda bütünün genelinin kaçırıldığını ifade ederek, dünyanın büyük sıfırlamayı konuştuğunu söyleyerek konu hakkında yayınlanan makalelere örnek verdi.

Günlük sorunların daraltıcı sınırlarından çıkarak dünyaya nasıl entegre olunacağının konuşulması gerektiğini ifade eden Akansoy, bu ülkede fiber optik kablo sisteminin güçlendirilmesi, online eğitimin geri dönüşüm düzeyi gibi konularda çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

Akansoy, her öğrenciye bir tablet perspektifinin benimsenip neler yapılabileceğinin altını çizerek, çevre dersinin de bir an önce müfredata konmasının önemine değindi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin de müfredatın her alanına konması gerektiğini, bu bilgiyi her adıma aşılamak gerektiğini kaydeden Akansoy, çağdaş toplumun en ilerici boyutunun bu olacağını söyledi.

Akansoy, barış kültürü, Kıbrıs Türk kimliği, gibi konuların da müfredata konması gerektiğini söyledi.

TÖRE

UBP Milletvekili Zorlu Töre, milli eğitim ve milli kültüre önem verildiği için bu günlere gelindiğini ifade ederek, “barış kültürüyle büyürken milli kültürü de göz ardı etmeyecekler” dedi.

Atatürk’ün Türk gençliğine hitabesinin de andın da öğrencilere öğretilmesinin ırkçılık olmayacağını söyleyen Töre, milli kültürü öğretmeden farklı ülkelerin kültürünü öğretmeye çalışmanın sorun oluşturacağını kaydetti.

Töre, bölgede yaşanan bir abluka olduğunu milli kültürüne sahip çıkmayanların milliyetlerini kaybedeceğini söyleyerek, Eğitim Bakanlığının öncelikli görevin Atatürk’ün hitabesini öğretmek olduğunu yineledi.

Dünyadaki tüm ülkelerinin kendi kimliğini korumak için çabaladığını, bayrağı ve vatanı yaşatmanın öneminin öğretilmesi gerektiğini kaydeden Töre, maddesel eksikliklerin varlığının doğru olduğunu ve herkes tarafından söylendiğini ancak Atatürk’ün gençliğe hitabesinin önemine kimsenin değinmediğini anlattı.

Töre, Türkiye dışında hiçbir ülkenin “siz bağımsızlığınızı koruyun” demediğini ve bayrak marş gibi değerlerin mutlaka öğretilmesi gerektiğini belirtti.

ROGERS

HP Milletvekili Jale Refik Rogers ise, herkesin kapanma konusunda verilecek kararı beklediğini hatta bazı vatandaşların Magosa’ya taşınma planı yaptığını söyledi. Rogers, amaç akışı yavaşlatmaksa bunun tüm ülkede yapılabileceğini belirtti.

Rogers, eğitimin her noktasında kayıp bir yıl yaşandığını bu kayıpların telafi edilmesi gerekeceğini söyleyerek, yüksek öğrenimde yüz yüze eğitime geçilmesinin çok önemli olduğunu kaydetti.

Uygulama gerektiren mesleklerin bir an önce yüz yüze eğitime geçmesi ve bu konuda ciddi açılımlar yapılması gerektiğini kaydeden Rogers, özel eğitim alanında eksiklikleri gidermek için yasa üzerinde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Okullarda psikolojik danışman bulundurmanın yaratacağı olumlu etkileri anlatan Rogers, çocukların bilinçli gelişiminde cinsel eğitimin de önem taşıdığına işaret etti.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, alınacak tüm kararların ortak alınması gerektiğini, gelinen aşamada sağlığın herşeyden daha önemli olduğunu kaydederek, böyle günlerde kriz hükümeti kurulması gerektiğini ancak yine bazı ellerin karıştırmasıyla azınlık hükümeti kurulduğunu söyledi.

1980’li yıllarda bir günde yasa yapıldığını savunup “şimdi de her taraf çirkef, korona” diyen Angolemli, altyapısız bir toplum olarak gidilecek yer bulunmadığını kaydetti.

TC’nin yaptığı pandemi hastanesinin bile hala çalıştırılamadığını savunan Angolemli, bu şartlarda eğitimin ayakta durmasının da zor olduğunu söyledi.

Angolemli, eğitimde fırsat eşitliği olması gerektiğini vurgulayarak, öğrencilerin özel derslerle maarif kolejine girdiğini giremeyenin de özel okula gittiğini anlatarak, “elektrik ve telefona yapmak istedikleri gibi eğitimi de özelleştirmeye çalışıyorlar” dedi.

Eğitim sağlık ve güvenlik için halktan vergi alındığını, bu vergilerle her öğrenciye bir tablet alınmasının görev ve sorumluluk olduğunu ifade eden Angolemli, yüksek öğrenim günde 40 kez konuşulurken orta öğrenimin konuşulmamasının maddi nedenlerden olduğunu söyleyerek, bunu eleştirdi.

Angolemli, yüksek öğrenim adı altında ülkeye getirilen kişilerin kimse tarafından denetlenmediğini ileri sürerek, üniversite sayısının çokluğunun altyapısı olmayan bir ülkede toplumun çürümesine sebep olacağını iddia etti.

Ülkeye öğrenci kaydıyla gelen ve adli sorunlar yaşayan çok sayıda kişi olduğunu anlatan Angolemli, eğitimde fırsat eşitsizliğinin anayasaya da aykırı olduğunu vurguladı.

MANAVOĞLU

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da, pek çok konuda olduğu gibi eğitim alanında da plansızlık ve kalite kontrolünün olmamasının yarattığı sorunlarla uğraştıklarını ifade etti.

Gülşah Manavoğlu, yüz yüze eğitim kararının Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararı olmadığına işaret ederek, eğitimin nasıl ve şekilde verileceğine ilişkin bir açıklama yapılmadığını söyledi.

Yükseköğrenim konusunda hükümetin ne gibi hazırlık yapıldığı da soran Manavoğlu, özellikle öğrenci akışının çok iyi organize edilmesi gerektiğini belirtti.

Manavoğlu, özel eğitime de değinerek, otizm konusunda nasıl bir açılım öngörüldüğünü sorarak, bu çocukları normal hayata kazandırma konusunda gereken rehabilitasyon ve eğitimle ilgili bir çalışma yapılıp yapılmadığını merak ettiğini belirtti.

Gülşah Manavoğlu, okullar ve öğrencilerle ilgili toplu verilere ulaşılabilecek çalışma yapılmasını istedi. Eğitimde planın önemine değinen Manavoğlu, kalite için planlamanın şart olduğunu söyledi.

ŞAHALİ

CTP Milletvekili Erkut Şahali de konuşmasında, sıradan bir zamandan geçilmediğinden görüşmelerin de sıradan şekilde gerçekleşemediğini ve bütçede de sırada olmayan bir açık beklendiğini belirtti.

2020 marttan beri eğitimin devam edemediğini belirterek, telafi için eğitimin yeniden takvimlendirilmesi ve yaz aylarında bu eksikliklerin giderilmesinin zorunlu olduğunu dile getiren Şahali, konsantre bir çalışmayla minimum kaynakla maksimum hizmet verilmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Şahali, şubat tatilinin dün son bulduğunu bugün yeniden sekteye uğradığını hatırlatarak, bu durumun göstere göstere geldiğini o nedenle de erken tatil verildiğini ancak konu hafife alındığı için hala ne yapılacağına karar verilemediğini söyledi.

Bakanların Genel Kurul’a bile katılamadığını çünkü alınacak kararlar için toplantı yapıldığını söyleyen Şahali, “an itibariyle ülkede panik vardır. Kontrol imkansız hale gelir” dedi.

Şahali, Girne ve Lefkoşa’da kapanma kararı verilebileceğini ve görünen haftasonu tümden kapanma önerisiyle bakanlar Kuruluna gidildiği anlatarak, “yönetemiyorsunuz” dedi. Şahali, Başbakana, ülkeyi 1 hafta kapatma önerisinde bulunduklarını ve günlük random PCR testleriyle bulaş haritasını ortaya çıkarmak gerektiğini kısmi kapatmalarla bulaşın önüne geçilemeyeceğini söylediğini aktardı.

Marttaki uzun soluklu kapanmanın olumlu sonuçlanmasının sebebinin hastalığın tanınması için imkan yarattığını ancak kapasiteyi aşan bir yükle mücadele edilmekte zorlanıldığını belirten Şahali, bugün kesin ve sonuç verici kararlar alınmasını umduğunu söyledi.

Şahali, eğitimde planlamanın çok önemli olduğunu ve sendikalarla birlikte hareket edilmesi gerektiğini yineleyerek, hükümetin bugünkü ilk icraatının ise atama olduğunu söyledi. Şahali, böylesi bir günde bunların gereksiz olduğunu vurguladı.