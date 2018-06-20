Eğitim Bakanlığı, “Eğitime Yapılan Katkıdan Kesinti Yapıldığı Doğrudur”

Kesintinin 2 temel konuda yapıldığını belirten yetkililer, okul tadilatı ve tamiratı için meclisten geçen 20 Milyon TL’lik katkı payının TC kanadı tarafından tek taraflı olarak 10 Milyon TL’ye düşürüldüğünü belirtti.

Yetkililer, ilkokul ve orta okul kitaplarının Kıbrıs’ta yazıldığını ve bunun da bütçesinin 2 milyon 200 bin TL olduğunu vurgularken, yine TC kanadı tarafından bu katkının tümünün kesildiğinin ve katkının sıfıra düşürüldüğünü söyledi.

Konu hakkında yaptıkları sorgulamalar sonucunda kesintinin bir sebepten dolayı yapılmadığı TC kanadı tarafından kendilerine iletildiğini bildiren yetkililer, KKTC Maliye Bakanlığı’nın da bu kesintilerin neden yapıldığına yönelik bir bilgisi olmadığını vurguladı.

Bilindiği üzere dün Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil bu konuyu gündeme getirmişti ve TC’nin eğitime yaptığı bu yılki katkının yüzde 50’sinin kesildiğini söylemişti.

SözKıbrıs – Ali Kişmir