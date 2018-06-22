Eğitim Bakanlığı'na siyah çelenk bırakıldı

Eylemciler daha sonra Başbakan Tufan Erhürman ile görüşmek amacıyla Başbakanlıpa doğru yürüyüşe geçti.

Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği Başkanı Hikmet Kaynarca, eylem sırasında yaptığı açıklamada, bazı öğrencilere diploma verilmemesi sorunu aşılmadıkça eylemi sonlandırmayacaklarını söyledi.

Bu arada Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Hukuk Dairesi’nden bu sabah gelen görüş doğrultusunda, başı kapalı fotoğraflı diplomaların da tıpkı diğer öğrencilerin diplomaları gibi imzalanıp, onaylandıktan sonra okula gönderildiğini açıklamıştı