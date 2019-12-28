  • BIST 113.684
  • Altın 289,393
  • Dolar 5,9525
  • Euro 6,6449
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Eğitim Bilimlerinde Etik Değerler ve Cinsiyet Rolleri konulu seminerler ilgi gördü

» »
YDÜ  Uygulamalı Dil Bilimi Araştırma Merkezi (UDAM) tarafından düzenlenen aylık seminerler dizisi kapsamında, “Eğitim Bilimlerinde Etik Araştırma” ve tarafından “Söylemde ve Öğretmen Eğitiminde Cinsiyet” konulu iki farklı seminer düzenledi.
Eğitim Bilimlerinde Etik Değerler ve Cinsiyet Rolleri konulu seminerler ilgi gördü

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Doç. Dr. Çise Çavuşoğlu tarafından “Eğitim Bilimlerinde Etik Araştırma” ve Uzm. Yağmur Raman Erkunt tarafından da “Söylemde ve Öğretmen Eğitiminde Cinsiyet” başlıklı seminerler gerçekleştirildi. Seminerlere akademisyenler, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri büyük ilgi gösterdi.

 

udam-seminer-resim2.jpg

 

Etik Değerlere Dikkat Çekildi…

Doç. Dr. Çise Çavuşoğlu, “Eğitim Bilimlerinde Etik Araştırma” başlıklı seminerde, araştırma etiği hakkında detaylı bilgi vererek, güncel örneklerle özellikle etik başvuruları ve bilimsel çalışmaların yanı sıra etik açısından dikkat edilmesi gereken konular irdelendi.

Eğitimdeki Cinsiyet Rolleri Konuşuldu…

UDAM çatısı altında Uzman Yağmur Raman Erkunt tarafından ikincisi gerçekleştirilen “Söylemde ve Öğretmen Eğitiminde Cinsiyet” başlıklı seminerde ise, cinsiyetle ilgili çeşitli terminolojiler, kültürdeki cinsiyet rolleri ve söylem içerisindeki cinsiyetin, öğretmen eğitimindeki önemi, bilimsel verilerden örnekler verilerek katılımcılarla paylaşıldı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Amcaoğlu, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan sergilerin açılışını yaptı24 Aralık 2019 Salı 15:01
  • “Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinin Sanatsal İzleri” temalı karma sergi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy Tarafından açıldı23 Aralık 2019 Pazartesi 17:51
  • Yakın Doğu Üniversitesi Sydney Macquarie Üniversitesi’nde “Uluslararası Entelektüel Sermaye ve Bilgi Yönetimi Konferansı”nda Temsil Edildi…22 Aralık 2019 Pazar 18:43
  • “Cinnet Mevsimi”  Belgeseli Yakın Doğu Kolejinde İlgiyle İzlendi…22 Aralık 2019 Pazar 18:40
  • Yakın Doğu Üniversitesi Sanat Titreşimleri Aralık ayı etkinliği: “Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Klasik Müzik Konseri”21 Aralık 2019 Cumartesi 13:59
  • Yakın Doğu Üniversitesi Avrasya Araştırma Merkezi “Hz. Mevlana ve Medeniyetlerde Vefa” sempozyumuna katıldı21 Aralık 2019 Cumartesi 13:45
  • “Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinin Sanatsal İzleri” temalı karma sergi Hasan Taçoy tarafından açılacak21 Aralık 2019 Cumartesi 13:41
  • Sucuoğlu, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan sergilerin açılışını yapacak19 Aralık 2019 Perşembe 18:48
  • II. Lefke Kent Sempozyumu LAÜ’de devam ediyor19 Aralık 2019 Perşembe 16:46
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri Bilimin Farklı Yüzüyle Tanışmaya Devam Ediyor19 Aralık 2019 Perşembe 16:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti