Eğitim Bilimlerinde Etik Değerler ve Cinsiyet Rolleri konulu seminerler ilgi gördü

YDÜ Uygulamalı Dil Bilimi Araştırma Merkezi (UDAM) tarafından düzenlenen aylık seminerler dizisi kapsamında, “Eğitim Bilimlerinde Etik Araştırma” ve tarafından “Söylemde ve Öğretmen Eğitiminde Cinsiyet” konulu iki farklı seminer düzenledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Doç. Dr. Çise Çavuşoğlu tarafından “Eğitim Bilimlerinde Etik Araştırma” ve Uzm. Yağmur Raman Erkunt tarafından da “Söylemde ve Öğretmen Eğitiminde Cinsiyet” başlıklı seminerler gerçekleştirildi. Seminerlere akademisyenler, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri büyük ilgi gösterdi.

Etik Değerlere Dikkat Çekildi…

Doç. Dr. Çise Çavuşoğlu, “Eğitim Bilimlerinde Etik Araştırma” başlıklı seminerde, araştırma etiği hakkında detaylı bilgi vererek, güncel örneklerle özellikle etik başvuruları ve bilimsel çalışmaların yanı sıra etik açısından dikkat edilmesi gereken konular irdelendi.

Eğitimdeki Cinsiyet Rolleri Konuşuldu…

UDAM çatısı altında Uzman Yağmur Raman Erkunt tarafından ikincisi gerçekleştirilen “Söylemde ve Öğretmen Eğitiminde Cinsiyet” başlıklı seminerde ise, cinsiyetle ilgili çeşitli terminolojiler, kültürdeki cinsiyet rolleri ve söylem içerisindeki cinsiyetin, öğretmen eğitimindeki önemi, bilimsel verilerden örnekler verilerek katılımcılarla paylaşıldı.