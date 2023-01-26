Eğitime Türkiye'den destek!

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun beraberindeki üst düzey yetkililer ile yaptıkları eğitim politikaları ve iş birlikleri görüş alışverişinin somut çıktıları netleşti.

KKTC ve Türkiye Milli Eğitim Bakanlıkları arasında varılan uzlaşıyla, Ankara'dan ülke eğitimine büyük destek verilecek.

KKTC'de temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dün Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu ziyaret etti.

Görüşmenin ardından iki bakanlığın heyetleri çalışma toplantısı yaptı. Toplantının ardından basın toplantısı düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlıklar arasında imzalanmış protokolleri gözden geçirme, iş birliğini artırmaya yönelik nezaket ve çalışma ziyaretlerinin yapıldığını söyleyerek, bugün de bu kapsamda güçlü bir kadroyla ziyaretin gerçekleştiğini belirtti.

Çavuşoğlu, toplantıda değerlendirme yapıldığını, Özer'in KKTC gençliğine katkılar yapmak arzusuyla ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi. Eksiklerin masaya yatırıldığını dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin her zaman KKTC halkının yanında olduğunu ve Bakan Özer'in eksiklikleri giderme noktasında özveri ortaya koyduğunu söyledi.

Çalışma gruplarının daha sık görüşeceğini dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye’deki olanakların KKTC’ye de taşınması anlamında Türkiye'nin her türlüyü katkıyı sağlayacağını söyledi.

İKİNCİ DÖNEM TÜM ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA TAM GÜN EĞİTİME GEÇİLECEK

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de, eğitimde iş birliğini güçlendirmek adına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Özer ikinci dönem tüm özel eğitim okullarında tam gün eğitime geçilmesine yönelik desteğin sağlanacağını, 16 Şubat’ta başlayacak yeni dönemde özel eğitim okullarının tam gün eğitim vereceğini açıkladı.

7 ÖZEL EĞİTİM OKULUNUN ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN TÜMÜNÜ TÜRKİYE KARŞILAYACAK

Özer, KKTC’de bulunan 7 özel eğitim okulunun öğretim materyallerinin tümünü de Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’nın karşılayacağını bildirdi. Mahmut Özer, hedefin ikinci dönemin başlayacağı 16 Şubat’a kadar tüm ihtiyaçları karşılayarak ve 50 tane özel eğitim rehber öğretmenini KKTC’ye göndererek, özel eğitimde tam gün eğitimi başlatmak olduğunu söyledi.

ÖDS KKTC VE VE ÖBA KKTC HİZMETE GİRECEK

Özer, dijitalleşmenin önemine vurgu yaparak, öğrenci ve öğretmenlerin bireysel gelişimini sağlama ve yardımcı kaynakla ilgili ihtiyaçları karşılama adına geliştirilen Öğrenci Öğretmen Destek Sistemi’ni (ÖDS) ve mesleki gelişim eğitimi alma olanağı sağlayan Öğretmen Bilişim Ağı’nın (ÖBA) KKTC’de de ÖDS KKTC ve ÖBA KKTC adlarıyla hizmete sunulacağını belirtti.

750 AKILLI TAHTA GÖNDERİLECEK

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Özer, KKTC’deki okulların bilişim altyapısının güçlendirilmesi adına 750 akıllı tahta gönderileceğini de dile getirdi.

MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI YAPILACAK

Özer, KKTC’nin mesleki eğitimdeki gücünü artırma yönünde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyleyerek, önümüzdeki ay içinde mesleki eğitim çalıştayı yapacaklarını belirtti.

MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TAMAMI TÜRKİYE’DE MESLEKİ EĞİTİM ALACAK

Çalıştayda KKTC’nin iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanların belirleneceğini, nasıl açılımlar yapılabileceğinin değerlendirileceğini söyleyen Mahmut Özer, mesleki eğitim öğretmenlerinin tamamının Türkiye’de mesleki eğitim almasının sağlanacağını belirtti.

12 MESLEK LİSESİNE LABORATUVAR VE DERS KİTABI DESTEĞİ

Özer, 12 meslek lisesinin tamamının laboratuvar ve altyapı çalışmalarının Türkiye

Cumhuriyet Milli Eğitim Bakanlığı olarak üsteleneceklerini, ders kitabı desteği sağlayacaklarını kaydetti.

TÜM OKULLARA KÜTÜPHANE

KKTC eğitim sistemindeki tüm okulları o okulların eşdeğeri olan Türkiye’deki en iyi okullarla eşleştireceklerini kaydeden Mahmut Özer, bu eşleştirmenin ilk meyvesi olarak da KKTC’deki tüm okullara kütüphane kurulacağını söyledi:

16 ŞUBAT'A KADAR HEPSİ UYGULAMAYA KONULACAK

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm maddelerin her birini 16 Şubat tarihine kadar uygulayama koyacaklarını da kaydetti.