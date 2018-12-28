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“Eğitimler Konusunda Sıfır Noktasındayız”

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Sinema-Televizyon Bölümü’nün 2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde şeref-yüksek şeref belgesi almaya hak kazanan başarılı öğrencileri sertifika töreniyle onurlandırıldı.
“Eğitimler Konusunda Sıfır Noktasındayız”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Sinema-Televizyon Bölümü’nün 2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde şeref-yüksek şeref belgesi almaya hak kazanan başarılı öğrencileri sertifika töreniyle onurlandırıldı. Organizasyon kapsamında DAÜ’ye konuk olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Aysu Basri Akter sektöre dair bilgi ve deneyimlerini gerçekleştirilen söyleşiyle katılımcılarla paylaştı.

 

Öğrencilerin yanı sıra, öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinin de katıldığı organizasyonun açılış konuşmasını Sinema-TV Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bahire Özad yaptı. Doç. Dr. Özad konuşmasında, ödül alan öğrencileri başarılarından dolayı kutlarken, bu vesileyle DAÜ İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon mezunu Aysu Basri Akter’i ağırlamaktan da memnuniyet duyduklarını belirtti. Söyleşiye yıllar sonra yeniden DAÜ’de olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek başlayan Aysu Basri Akter, şu an BRT’de Kurum Müdürü olmasına karşın uzun yıllar özel sektörde çalıştığını ve sektörün önemli eksiklerinin olduğunu ifade etti.

 

“Eğitimler Konusunda Sıfır Noktasındayız”

Akademiyle sektör buluşmalarının oldukça önemli olduğuna değinen Akter, medya alanındaki eksikliklerin pratik alandan doğan çeşitli sorunlardan kaynakladığını belirtti. Bu alanda pratik uygulamalar açısından eksiklikleri gidermek için gerekli çabanın ne yazık ki gösterilmediğini de dile getiren Akter,  “Eğitimler konusunda sıfır noktasındayız” dedi.

 

“BRT’de Devlet Tarafından Baskı Görmüyoruz”

Kendisinin bir gazeteci olduğunu ve özgür yayıncılık yapmanın birçok güçlükle karşı karşıya olduğunu dile getiren Akter, öte yandan BRT’de göreve başladığı günden bu güne dek bu alanda herhangi bir baskı görmediğini ifadelerine ekledi. Akter, “Bu konuda oldukça şanslıyız, özgür bir şekilde devlet tarafından baskı görmeden yayıncılık yapabiliyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

 

Söyleşinin ardından şeref-yüksek şeref belgeleri başarılı öğrencilere takdim edilirken, organizasyon toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

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