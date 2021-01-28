  • BIST 1.473
  • Altın 439,619
  • Dolar 7,3727
  • Euro 8,9310
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAPATLADIK!!! Pilli açıkladı: 52 yeni vaka!

Ek tedbirler uygulanıyor. Gazimağusa, Güzelyurt ve İskele’de denetimler gerçekleştiriliyor

» »
Lefkoşa ve Girne için alınan ek tedbirler uygulanmaya başladı.
Ek tedbirler uygulanıyor. Gazimağusa, Güzelyurt ve İskele’de denetimler gerçekleştiriliyor

Lefkoşa ve Girne için alınan ek tedbirler uygulanmaya başladı.

İki ilçede sokağa çıkmak dünden itibaren yasaklanırken, giriş ve çıkışlar da durduruldu.Vatandaşlar acil durumlarda İçişleri Bakanlığı’ndan izin alarak Lefkoşa ve Girne’ye geçiş yapabiliyor.

Geceleri de saat 20.00’den itibaren sokağa çıkmak yasak. Gazimağusa, Güzelyurt ve İskele’de denetimler gerçekleştiriliyor Hafta sonu ise tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ek tedbirler uygulanıyor. Gazimağusa, Güzelyurt ve İskele’de denetimler gerçekleştiriliyor28 Ocak 2021 Perşembe 15:22
  • Görevden alma ve atamalar devam ediyor!28 Ocak 2021 Perşembe 15:17
  • Dr. Halil Hızal: “Zaten Geç Kaldık, Daha Fazla Gecikmeyelim”28 Ocak 2021 Perşembe 14:42
  • HP Genel Sekreteri Manavoğlu: "en büyük sorumlu ARIKLI"28 Ocak 2021 Perşembe 14:38
  • İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Gökyiğit:Planlı aşılanma sürdürülecek28 Ocak 2021 Perşembe 14:28
  • K.T Tabipleri Odası tam kapanma gerektiğini bildirdi28 Ocak 2021 Perşembe 14:22
  • Harmancı: Gelin bir olalım ve bu işi birlikte başaralım28 Ocak 2021 Perşembe 14:10
  • Yusuf Karal vefat etti28 Ocak 2021 Perşembe 14:08
  • Tatar:“Guterres, Annan Planı sürecinde Kıbrıslı Türkler için bir haksızlık olduğunu söyledi”28 Ocak 2021 Perşembe 13:40
  • Meclis Genel Kurulu Toplandı… Bütçe Maratonunun Bugün Tamamlanması Bekleniyor28 Ocak 2021 Perşembe 13:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti