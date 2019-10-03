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Ekinci’nin “İz” isimli resim sergisi ziyarete açıldı

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Özlem Ekinci’nin, “İz” isimli kişisel resim sergisi Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde ziyarete açıldı.
Ekinci’nin “İz” isimli resim sergisi ziyarete açıldı

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, sergi 14 Ekim’e kadar hafta içi 10:00-17:00, Cumartesi günü ise 10:00-15:00 arası ziyarete açık olacak.

Serginin açılış törenin yaptığı konuşmada Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Mardin’li Özlem Ekinci’nin aidiyet duygusuyla hareket ederek, bu ülkeye bir şeyler bırakmak için çaba sarf etmesinin önemine dikkat çekti. 

ÖZDEVRİM

Serginin kuratörü Şenol Özdevrim ise, eski öğrencisi Özlem Ekinci’nin sanat dışında bir eğitim almasına rağmen sanat konusunda kendini geliştirdiğine dikkat çekti.

EKİNCİ

Özlem Ekinci de kendisine yardımcı olan Şenol Özdevrim ile serginin düzenlenmesini sağlayan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye teşekkür etti.

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