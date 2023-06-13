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Ekmeğe zam geliyor...

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Ömer Çıralı, sektörü ilgilendiren birçok ürünün fiyatındaki artışa işaret ederek bu hafta gereken değerlendirmelerin yapılacağını ve fiyat artış oranının netleşeceğini vurguladı.
Ekmeğe zam geliyor...

Kıbrıs Türk Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, sektörü ilgilendiren birçok ürünün fiyatındaki artışa işaret ederek bu hafta gereken değerlendirmelerin yapılacağını ve fiyat artış oranının netleşeceğini vurguladı. Çıralı, her fırının yapılan zamlara göre bir fiyat ayarlaması yapacağını kaydetti.

 Özellikle ana girdi ürünü olan unun ve enerjinin fiyatlarının büyük önem taşıdığına işaret eden Çıralı, tüm bu unsurların değerlendirilmesiyle fırıncıların ayakta durabilmesi için fiyat artışı yapılacağını söyledi.

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