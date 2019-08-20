ELAM Merkez Binası’na kırmızı boyalı protesto

Parti tarafından yapılan açıklamada, saldırı kınandı ve son dönemde bazı siyasi alanların kendi çıkarlarına hizmet etmek maksadıyla ELAM’a kin kustuğu ve 16 Ağustos’taki saldırı ile önceki aylarda Limasol’daki ELAM ofisine yapılan saldırının bundan cesaretlendiği görüşü ortaya konuldu.

EVİNDE RPG BULUNMUŞTU

Bu arada aynı gazete 2018 Nisanı’nda Paralimni’deki evinde yapılan aramada tasarrufunda el bombası, tabanca ve mermileri, askerî tüfek ve mermileri, av tüfekleri, kaçak av gereçleri yanında RPG de bulunan 38 yaşındaki Rum’un dün Larnaka Yüksek Mahkemesi tarafından 4 yıl hapisle cezalandırıldığını haber verdi.