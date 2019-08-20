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ELAM Merkez Binası’na kırmızı boyalı protesto

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“Ulusal Halk Cephesi (ELAM)” merkez binasına kırmızı boya ile saldırı gerçekleştirildi. Alithia’nın haberine göre, ELAM’ın Lefkoşa’nın Rum kesimindeki merkez binasına kırmızı boyalı saldırı 16 Ağustos günü sabaha karşı yapıldı.
ELAM Merkez Binası’na kırmızı boyalı protesto

Parti tarafından yapılan açıklamada, saldırı kınandı ve son dönemde bazı siyasi alanların kendi çıkarlarına hizmet etmek maksadıyla ELAM’a kin kustuğu ve 16 Ağustos’taki saldırı ile önceki aylarda Limasol’daki ELAM ofisine yapılan saldırının bundan cesaretlendiği görüşü ortaya konuldu. 

EVİNDE RPG BULUNMUŞTU 

Bu arada aynı gazete 2018 Nisanı’nda Paralimni’deki evinde yapılan aramada tasarrufunda el bombası, tabanca ve mermileri, askerî  tüfek ve mermileri, av tüfekleri, kaçak av gereçleri yanında RPG de bulunan 38 yaşındaki Rum’un dün Larnaka Yüksek Mahkemesi tarafından 4 yıl hapisle cezalandırıldığını haber verdi. 

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