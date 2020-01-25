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Elazığ depreminde ölü sayısı 22’ye yükseldi

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Elazığ’ın Sivrice ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen depremde ölü sayısı 22’ye yükseldi. Depremde yaralananların sayısı ise 1243 olarak açıklandı.
Elazığ depreminde ölü sayısı 22’ye yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan basın duyurusunda Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde en az 22 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Merkez üssü Elazığ Sivrice olan depremde 1243 kişinin de yaralandığı bildirildi. Enkazdan sağ kurtarılanların sayısı ise 42 olarak açıklandı. 

Deprem Tunceli, Bingöl, Malatya, Diyarbakır, Muş, Erzurum, Bitlis, Trabzon, Ordu, Samsun, Çorum, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Niğde, Gaziantep, Kahramanmaraş, Sivas, Tokat ve Kilis’te de hissedildi.

6.8 büyüklüğündeki depremi birçok artçı sarsıntı izledi. AFAD deprem sonrasında bölgede büyüklüğü 4 üzeri 14 ve toplamda 401 artçı deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Haberleşmede bir sıkıntı yaşanmadığı kaydedildi. Elektrik ve doğalgaz hatlarında da bir sıkıntı bulunmadığı, bazı noktalarda tedbir amaçlı kesintiler yapıldığı belirtildi.

Elazığ şehir merkezinde 4 binanın yıkıldığı, üç binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Soylu: Malatya’da enkaz altında kalan yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki incelemelerinin ardından Malatya'nın Doğanyol ilçesine gitti. Soylu "Malatya Doğanyol'da deprem nedeniyle 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Elazığ'da da 18 vatandaşımız hayatını kaybetti. 39 kişi göçük altından sağ olarak kurtarıldı" dedi. Soylu ayrıca hasar nedeniyle Adıyaman Cezaevi'nin boşaltılmasının doğru olabileceği yönünde karar alındığını belirtti.

Soylu, daha önce yaptığı açıklamada da Malatya Pütürge ve Doğanyol'da enkaz altında kalan olmadığını, Elazığ'da ise Maden ilçesinin beldesinde enkaz altında 3 kişi bulunduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Soylu "Elazığ'da hala enkazın altındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Biraz önce bir haber aldık bir vatandaşımız canlı olarak çıkarıldı. İnşallah bu çalışmalardan ümitli haberleri alabilmek mümkün olacaktır" diye konuştu.

Deprem komşu ülkelerden de hissedildi

Suriye ve İran devlet televizyonlarında yer alan haberlerde depremin bu ülkelerde de hissedildiği belirtildi. Lübnan yerel basınında çıkan haberlerde de depremin Beyrut ve Trablus’ta hissedildiği ifade edildi.

AFAD, bölgeye gönderilen yardım personeli ve yardım malzemesi ile ilgili bilgileri Twitter hesabı üzerinden de düzenli olarak güncelliyor. 

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