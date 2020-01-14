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Elektrik borçlarına faiz affı

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Elektrikte borçlara faiz affı kararı alındı. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu’nun, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile iş birliği içerisinde kurumun sürdürülebilir mali yapıya kavuşması için yeni bir adım attığı belirtildi.
Elektrik borçlarına faiz affı

Kıb-Tek’e geçmişten kalan borcu olanlar, ana parayı ödemek koşuluyla, peşin ödeme yaparsa faizin yüzde 80'i; taksitli ödeme yapması halinde ise faizin yüzde 65’i bağışlanacak. Son başvuru tarihi 14 Şubat 2020.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın açıklamasına göre, sürdürülebilir mali yapıya sahip bir Elektrik Kurumu için adımlar atmaya devam eden KIB-TEK yönetimi, tahsilâtlarının artırılması için yeni bir uygulamayı daha devreye koydu.

“TOPLUMSAL UZLAŞIYA DA KATKI...”

“Geçmişten gelen kuruma olan borçların peşin ödenmesinde gecikme zamlarının yüzde 80'i, taksitli ödenmesinde ise yüzde 65'i tahsil edilmeyecek olmasının” toplumsal uzlaşıya da ciddi bir katkısı olacağını belirten Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, “Geçmişten gelen ve hem vatandaşlarımız hem de Kıb- Tek için önemli bir yük olan bir sorundan daha kurtulacağız” dedi.

Taçoy, borç hanesine yazan anaparanın bağışlanmayacağını, sadece borcun artmasına neden olan faizde indirim yapılacağını belirterek, “Böylelikle borcunu düzenli ödeyen vatandaşı da cezalandırmış olmayacağız. Hem kurum makul bir faizle tahsilatı yapmış olacak, hem de ciddi bir mali giriş sağlanacak” ifadesini kullandı.

“7 AYDIR ZAM YOK”

Son 7 aydır elektrik enerjisine tek bir kuruş zam yapmadan, kurumun kendi ayakları üzerinde durmasının sağlandığını vurgulayan Taçoy, her Kıbrıslı Türk’ün bu yapıya sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

Daha güçlü ve sürdürülebilir mali yapıya doğru ilerleyen Kıb-Tek’in tüketiciye etki edecek bu gibi adımları atmaya devam edeceğini kaydeden Taçoy, nihai hedefin dış etkenlerden etkilenmeyen bir fiyat politikasını yakalamak olduğunu söyledi.

Gerçekçi yaklaşımlarla KIB-TEK için yürütülen istikrarlı ve disiplinli çalışmanın meyvelerini verdiğini belirten Taçoy, “Kurumun yararına atılan her adımda çalışanın, çalışanın örgütlü bulunduğu sendikanın ve elbette kurum yönetiminin, kurumun çıkarlarını her türlü çıkarın üzerinde tutmasının etkisi büyük, onlara da teşekkür ediyorum” dedi.

Bakan Hasan Taçoy, elektrik borcu olanların 14 Şubat’a kadar Kıb-Tek’e başvuruda bulunmasını istedi.

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