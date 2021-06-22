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En Uzun Günde Girne’nin Enfes Gün Batımında Yoga Ritüeli

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Girne Belediyesi Dünya Yoga Günü Dolayısıyla Kervansaray Halk Plajında Yoga Etkinliği Gerçekleştirdi.
En Uzun Günde Girne’nin Enfes Gün Batımında Yoga Ritüeli

Girne Belediyesi tarafından organize edilen yoga etkinliğinin, 21 Haziran 2021 Pazartesi günü gün batımının yaşandığı saatlerde Kervansaray Halk Plajında, Jivamukti Yoga Eğitmeni Naile Soyel gözetiminde uluslararası düzeyde gerçekleştirildiği iletildi. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ nün de katıldığı etkinliğe birçok farklı ülkeden kişilerin büyük ilgi gösterdiği kaydedildi.

Covid-19 Pandemi kuralları göz önünde bulundurularak, sosyal mesafeye dikkat edilerek ve kişilerin kendi matlarıyla katıldıkları etkinlik yaklaşık 1 saat sürdü.

Birleşmiş Milletler, Yoga’nın insan için zihinsel ve bedensel sağlığı teminde hiç bu denli önemle ilişkilendirilmemiş olduğunu vurgularken ülkemizde pandemi mücadelesinde çok ciddi misyonlar üstlenen Girne Belediyesi’nde de Yoga Günü etkinliği tüm halka açık olarak paylaşıldı.

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Güngördü: “İyilik İçin Yoga”

Gün dolayısı ile açıklama yapan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ; “İyilik İçin Yoga” sloganı ile tüm dünyada paylaşılan yoga etkinliklerinin uluslararası kimliği olan kentimiz Girne’de böylesi bir etkinliği halkımızla paylaşmaktan dolayı mutluyuz. Covid-19 Pandemisi tüm sosyal ve ekonomik koşullarımızla günlük yaşantılarımızı derinden etkilerken; böylesi zor zamanlarda bizler Belediye olarak teknik imkanlarımızı sonuna kadar zorladık, öte yandan da hem değerli esnafımız hem de değerli halkımız bu sürece önemli katkılar koydu. Pandeminin etkisinin azaldığı bu günlerde umudumuz daha çok arttı. Bilim dünyasının ortaya koyduğu çalışmalar yanında, devletlerin yürüttüğü idari politikalar ve bütünsel sağlığını koruyabilmesi için insanlığın kendisine de ihtiyacımız vardır. Zihinsel ve ruhsal sağlığımızı korumak sevdiklerimizle huzur dolu aydınlık bir gelecek için ‘insana verilen değerin’ ön planda olduğu bir Belediye idaresi ile hizmet vermeye büyük özen gösterdik ve bu yönde de çalışmaya devam edeceğiz. Bu özel günde tüm insanlığın iyilik, barış ve huzur içinde olmasını dilerim, katkı koyan herkese de teşekkür ederim” dedi.

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