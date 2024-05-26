Ercan Havalimanı'nda grev var!

UBP-DP-YDP üçlüsü hükumete geldikleri günden beridir halkı, çalışanı, üreticiyi, esnafı, kurumları... Büyük patronlar, sermaye ve kendileri hariç herkesi sömürmeye devam etmektedirler. İzledikleri yanlış politikaların sonuçları teker teker ortaya çıkmaya devam ediyor:

Tüm mücadelelerimize rağmen Aksa ile yaptıkları peşkeş sözleşmesi sonucu her iki ayda bir elektriğe zam gelmektedir. İhalesiz yakıt alımları ve bakım onarımdaki ihmalleri ile halkın malı olan elektrik kurumunu bilerek ve isteyerek işlevsiz hale sokmaya çalışmaktadırlar.

Ercan Havalimanını özelinde çalıştıran TT şirketine yıllardır sözleşme gereği olan yükümlülüklerini yapmamasının yolunu açmakta, yeni terminalin büyüyen giderlerini karşılayabilmesi ve patronun cebinden parasının eksilmemesi için halktan alıp patrona milyonlarca dolarlık muafiyetler sağlamaktadırlar. Bunun yanında tüm havacılık standartlarını alt üst etmiş durumdadırlar.

Hayvancı ve üretici yaratılan pahalılık ve yüksek girdi maliyetleri karşısında tükenecek noktaya gelip sokağa dökülmüş, Koop Süt batma noktasına getirilmiş, kasaplar, restorancılar ve esnaf kepenk kapatma eşiğindedir.

Asgari ücret açlık sınırının altında kalmış, maaşlar hayat pahalılığı karşısında erimektedir. Sermayeye milyonlarca dolar bulabilen hükumet çalışana para bulamamaktadır.

Narenciye iki yıldır ağacın üstünde kalmakta, satılamamaktadır. Yüksek girdi fiyatları yüzünden üreticinin zarar etmeyeceği fiyat piyasaların çok üstüne çıkmıştır.

Devlet eli ile verilen eğitimde ve sağlıkta hayır kalmamıştır. Parası olan özelde eğitim ve sağlık ihtiyacını karşılamakta, parası olmayan kaderine mahkum edilmektedir.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi hükumet, kendi yanlış politikaları ile mahvettiği her şeyi dışarıdan ithal çözümlerle kotarmaya çalışmakta, bunu yaparken de yeşil sermaye ve yandaşlarına peşkeşler çekmektedir. Halk sizden bıkmış ve usanmış durumdadır. Bu kadarı yeter!!

Sizleri artık icraatın başında görmek istemiyoruz. Biz başımızdaki UBP-DP-YDP sorununa sizler gibi dışarıdan ithal bir çözüm öngörmüyoruz. İsteğimiz, halk düşmanı bu partilerin olmadığı, çalışanın, üretenin ve ezilen halkın sermaye ve patronlar karşısında korunduğu bir hükumet yapısıdır.

Bu sebeplerden dolayı 27 Mayıs Pazartesi günü yapılacak olan toplumsal eyleme sabah saat 10:00 da Ercan Hava Trafikte gün boyu grev başlatarak ve saat 11:00 de başbakanlık önünde olarak destek vereceğiz.