Erden: Et ithali tamamen serbest bırakılmalı

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mahmut Erden, Hayvancılar Birliği’nin bir ay süreyle hayvan satışını yasaklamasına ilişkin sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Erden’in açıklaması şöyle:

“Hayvancıların 1 süreyle hayvan satışını yasaklaması neticesinde halkın yarısı doğal olarak Güneye geçip 250-300 liraya et alabilecekken, Güneye geçemeyen diğer yarısı ise ne kadar fahiş fiyatlarla olursa olsun etin kendisini dahi bulamayacak.

Dolayısıyla, Anayasanın Eşitlik ilkesi gereği Hükümet, halkın diğer yarısını da korumakla mükelleftir ve derhal her ihtiyaca cevap verecek şekilde Et ithalini tamamen serbest bırakmalıdır.”