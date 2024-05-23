  • BIST 10928.18
  • Altın 2445.744
  • Dolar 32.2107
  • Euro 35.012
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Erden: Süte 3 TL zam eylemi bitirir ama imalatçı da biter!

» »
Süt İmalatçıları Birliği Başkanı Mahmut Erden, hayvan üreticileri birliği eylemine tepkisini sürdürdü.
Erden: Süte 3 TL zam eylemi bitirir ama imalatçı da biter!

BRT’de konuşan Mahmut Erden, birçok yanlışta ısrar edildiğini söyledi.

“Devletin kasaba değil, hayvancıya narh koyması lazımdı.” Diyen Erden, “Hayvan Üreticileri,  hayat pahalılığını memurdan önce 15 Ocakta yüzde 14, 15 Mayıs’ta da yüzde 9 süre almıştır. Yem fiyatları artmadı, dolar geriledi, ama yılbaşından bugüne canlı hayvan fiyatı 100 yüz arttı.” dedi.

Hayvan üreticilerinin eyleminin hak aramaktan çıktığını, siyasi eyleme dönüştüğünü belirten Mahmut Erden, “ Hakkımızı istiyoruz diye başladılar, birlik mücadele dayanışma diye devam ediyorlar. Kıbrıs’ta barış engellenemez diye sürecek herhalde. Naimoğulları, siyasi partişleri, sendikaları işin içine sokmuştur. Bu iş siyasete dönüşünce, hayvancı kamu oyunu desteğini kaybetmiştir.” diye konuştu

Mahmut Erden, “ Her zam istediğinde, Tarım Bakanlığı önünde eylem yap, zammı kap, git. Hayvancı, ithal peynir için neden eylem yapmıyor. İç piyasaya çalışan imalatçı kendi peynirini otele satamıyor, çünkü ithal edilen peynirle fiyat olarak rekabet edemiyor. Ey Naimoğulları, neden ithal peynir için eylem yapmıyorsun” ifadelerini kullandı

CTP Genel Başkanı Erhürman’ın, iki ay sonra halkın önüne çıkıp et ve sütün pahalı olmasından nasıl şikayet edeceğini merak ettiklerini kaydeden Erden, hayvancının siyaseten kullanılmamasını istedi.

Mahmut Erden, “Süte 3 TL daha zam yapılsın, bu eylem biter. Ama süt imalatçısı da biter. Süte zam yapılması halinde en büyük ihraç kalemi hellim ve diğer süt üretim sektörü çöker” dedi.

Mahmut Erden, “Hayvancı, et gelirini hesaba katmadan, sadece süt geliri ile işletmesinin maliyetlerini karşılamaya çalışıyor. Ancak Et geliri de hesaba katıldığı takdirde maliyetlerin düşeceği bilimsel bir gerçektir.” diye ekledi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de İkamet İzinleri Olmayan Dört Kişi Tutuklandı23 Mayıs 2024 Perşembe 12:37
  • Gemikonağı'nda Park Halindeki Araca Kasten Zarar Verildi: Zanlı Tutuklandı23 Mayıs 2024 Perşembe 12:34
  • Gazimağusa'da Araç Kiralama Şirketinde Çalışan Kadın Hırsızlıkla Suçlandı23 Mayıs 2024 Perşembe 12:30
  • Karpaz-İskele Anayolu Üzerinde Uyuşturucu Operasyonu: Üç Kişi Tutuklandı23 Mayıs 2024 Perşembe 12:28
  • Polis ekipleri göz açtırmıyor... 30 Araç daha trafikten men edildi!23 Mayıs 2024 Perşembe 12:06
  • Yer Gazimağusa: Kaldığı otel odasında ölü bulundu...23 Mayıs 2024 Perşembe 12:06
  • RES-BİR: Eyleme destek vermiyoruz… Karkas et ithalini destekliyoruz23 Mayıs 2024 Perşembe 11:31
  • Kurtulmuş: KKTC’nin gözlemci devlet statüsü için Özbekistan’dan destek bekliyoruz23 Mayıs 2024 Perşembe 10:48
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları artık, KKTC’den üç ev satın alabilecek23 Mayıs 2024 Perşembe 10:46
  • Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunda kaza... Alkollü sürücü toprak sete çarparak durabildi!23 Mayıs 2024 Perşembe 10:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti