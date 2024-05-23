Erden: Süte 3 TL zam eylemi bitirir ama imalatçı da biter!

BRT’de konuşan Mahmut Erden, birçok yanlışta ısrar edildiğini söyledi.

“Devletin kasaba değil, hayvancıya narh koyması lazımdı.” Diyen Erden, “Hayvan Üreticileri, hayat pahalılığını memurdan önce 15 Ocakta yüzde 14, 15 Mayıs’ta da yüzde 9 süre almıştır. Yem fiyatları artmadı, dolar geriledi, ama yılbaşından bugüne canlı hayvan fiyatı 100 yüz arttı.” dedi.

Hayvan üreticilerinin eyleminin hak aramaktan çıktığını, siyasi eyleme dönüştüğünü belirten Mahmut Erden, “ Hakkımızı istiyoruz diye başladılar, birlik mücadele dayanışma diye devam ediyorlar. Kıbrıs’ta barış engellenemez diye sürecek herhalde. Naimoğulları, siyasi partişleri, sendikaları işin içine sokmuştur. Bu iş siyasete dönüşünce, hayvancı kamu oyunu desteğini kaybetmiştir.” diye konuştu

Mahmut Erden, “ Her zam istediğinde, Tarım Bakanlığı önünde eylem yap, zammı kap, git. Hayvancı, ithal peynir için neden eylem yapmıyor. İç piyasaya çalışan imalatçı kendi peynirini otele satamıyor, çünkü ithal edilen peynirle fiyat olarak rekabet edemiyor. Ey Naimoğulları, neden ithal peynir için eylem yapmıyorsun” ifadelerini kullandı

CTP Genel Başkanı Erhürman’ın, iki ay sonra halkın önüne çıkıp et ve sütün pahalı olmasından nasıl şikayet edeceğini merak ettiklerini kaydeden Erden, hayvancının siyaseten kullanılmamasını istedi.

Mahmut Erden, “Süte 3 TL daha zam yapılsın, bu eylem biter. Ama süt imalatçısı da biter. Süte zam yapılması halinde en büyük ihraç kalemi hellim ve diğer süt üretim sektörü çöker” dedi.

Mahmut Erden, “Hayvancı, et gelirini hesaba katmadan, sadece süt geliri ile işletmesinin maliyetlerini karşılamaya çalışıyor. Ancak Et geliri de hesaba katıldığı takdirde maliyetlerin düşeceği bilimsel bir gerçektir.” diye ekledi.