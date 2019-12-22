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Erdoğan: KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek bize olta atacak sahil bile bırakmayacaklar

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Erdoğan: KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek bize olta atacak sahil bile bırakmayacaklar
Erdoğan: KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek bize olta atacak sahil bile bırakmayacaklar

Yeni Tip Denizaltı Projesi 1. gemisi Pirireis'in havuza çekme töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek, bırakınız ekonomik faaliyetleri, bize denize girecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar" diye konuştu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon olanaklarından vazgeçmesini kimsenin beklememesi gerektiğini belirten Erdoğan, bu konuda "Libya ile yaptığımız deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair mutabakat muhtırasının kendi hukukumuzla da uluslararası hukukla da çelişen bir yönü olmadığını" söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin "durduk yere maraza çıkarmadığını", "suskun ve çekingen politikayı sürdürme lüksünün de olmadığını" kaydetti. Erdoğan şöyle devam etti:

"Ege'nin de Akdeniz'in de sahibi bu denize kıyıları olan ülkelerin tamamıdır. En uzun kıyı sahibi ülke olarak biz de sonuna kadar tüm haklarımız için mücadele etmeye kararlıyız."

"Deniz yetki alanlarımızın çakıştığı nokta itibariyle biz Libya ile ortak çalışma yürütmeye hak sahibiyiz. Türkiye ne Suriye'de attığı adımlardan ne de Libya ile mutabakatından kesinlikle geri dönmeyecektir."

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