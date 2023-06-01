Erhürman: Bu seçim, halkın geleceğiyle ilgili vizyonu belirleme seçimidir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi, dün akşam Kızılbaş Kilisesi’nde düzenlediği kitle toplantısında, 25 Haziran’da yapılacak ara seçimde milletvekili adayı olan Sami Özuslu’yu partililerle buluşturdu. Parti üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri ile MYK ve PM üyeleri de katıldı. Toplantıda Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın, Genel Başkan Tufan Erhürman ve milletvekili adayı Sami Özuslu konuşma yaptı.

ERHÜRMAN: ÖZUSLU’NUN SEÇİLMESİYLE DEĞİŞİM SÜRECİ BAŞLAYACAK

Lefkoşa kitle toplantısında konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 25 Haziran’da yapılacak ara seçimlerin, Kıbrıs Türk halkının geleceğiyle ilgili vizyonunu belirleme seçimi olduğunu söyledi. CTP’lilerin bu seçiminin öneminin farkında olduğunu belirten Erhürman, Özuslu’nun seçilmesiyle ülkede değişim sürecinin başlayacağını kaydetti. Erhürman Özuslu’nun çocukluğundan beri daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük, daha fazla eşitlik, çözüm, barış ve federasyon olsun diye gecesini gündüzüne katan birisi olduğunu ve görüşlerinden asla ödün vermeden bu noktalara geldiğini ifade etti. Bu seçimin isimler arasında değil, halkın geleceğine yönelik vizyonlar arasında geçeceğini dile getiren Erhürman, “Bu seçim Kıbrıs Türk halkının varoluşuyla ilgili seçimdir. Bu ülke sensin ve sen varsın” diyerek sözlerini tamamladı.

ÖZUSLU: BİZ BİRLİK OLURSAK BU TOPLUM İLERİYE GİDECEK, HEP VAROLACAK

CTP milletvekili adayı Sami Özuslu da, CTP’lilerin birlik olması halinde Kıbrıs Türk toplumunun ileriye gitmeye devam edeceğini ve varoluşunu sürdüreceğini söyledi. Hep birlikte bir yolculuğa çıktıklarını ifade eden Özuslu, “Biz hep sokaktaydık, eylemdeydik, yarın da sokakta olacağız. Ya var olacağız ya yok olacağız noktasındayız. Bu ülkeye nereden geldiyse gelsin emekçi bizim için emekçidir. İnsan hakkı çiğnenen herkes bizimdir, onların gailesi de bizimdir. O yüzden bu seçimde her kesimden oy alacağımıza ve başımıza atananlardan çok ciddi bir hesap sorulacağına ve onlara ders verileceğine can-ı gönülden inanıyorum” dedi. CTP’nin bu toplumun aslı, gerçeği, yarını, bu toplumun genci, yaşlısı, tarihi, kültürü ve her şeyi olduğunu kaydeden Özuslu, 25 Haziran’da bir kıvılcım yakılacağını ve yeni bir sayfa açılacağını belirtti.

BARÇIN: BU SEÇİMDE TALAN DÜZENİNE DUR DİYECEĞİZ

CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve milletvekili Devrim Barçın, 25 Haziran’da talan düzenine dur demek için sandığa gideceklerini vurguladı. Sivil toplumu, meslek odalarını hiçleştiren ve ‘Ben yaparım, olur’ mantığına dur demek için bu seçimde CTP olarak başarılı olmaları gerektiğinin altını çizen Barçın, bu seçimi kazanacaklarını söyledi. Lefkoşa’da toplanan kitlenin heyecanının görüldüğünü ifade eden Barçın, “Bu seçim ülkemize sistematik bir şekilde mevcut yönetim tarafından yapılan faşizan baskılara dur demek için ilk adımdır. Bunun için sarı karıncalar olarak her gün kapı kapı gezerek bu seçimi kazanacağız. Bu seçim var olmakla yok olma arasında bir seçimidir” ifadelerini kullandı.