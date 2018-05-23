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Erhürman: "Euro‘ya geçiş kuvvetli bir ihtimal olarak görülmüyor"

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Başbakan Tufan Erhürman bu akşam üzeri Türkiye’de yayın yapan Bloomberg HT TV’de döviz artışı konusunda açıklamalarda bulundu...
Erhürman: "Euro‘ya geçiş kuvvetli bir ihtimal olarak görülmüyor"

Başbakan Erhürman sorulan sorular üzerine şunları ifade etti :   

“KKTC’nde sürekli olarak Türk Lirası’ndan vazgeçerseniz ve şu para birimine geçersiniz , işte o zaman ekonomik sıkıntılardan kurtulursunuz diyen bir görüş var. Benim dün basın toplantısında yapmış olduğum açıklamada her türlü alternatifin masamızda dememin sebebi, yeni herhangi bir görüşü kesinlikle dışlıyorum veya ön yargılı bir şekilde reddediyor değiliz babında ifade edilmiştir. Tüm alternatifleri görüşeceğiz ve sonuçlarını da paylaşacağız dedim. Ama maalesef görüyorum ki Türkiye Cumhuriyeti’ndeki basında duyabildiğim kadarıyla bu sanki de biz KKTC olarak TL. kullanımından vazgeçiyoruz da EURO’ya geçiyoruz diye alınan bir karar olarak yansıtıldı. Hiç böyle bir şey ifade etmedim; kaldı ki buradaki uzmanların çoğunun ortak görüşü eğer EURO’ya geçilirse T.C’nin buraya kaynak aktaran yegane ülke olması nedeniyle T.C aktarımı T.L üzerinden olduğu takdirde EURO’daki veya dolardaki yükselme o bize aktarılan kaynağın değerini düşürecek ve dolayısıyla bir açık ortaya çıkacak. Bu durumda EURO‘ya geçiş de kuvvetli bir ihtimal olarak görülmüyor. 

Ama biz KKTC hükümeti olarak ciddi sıkıntı içerisinde olan halkımıza karşı sorumluluğumuz mevcuttur ve tüm ihtimalleri masaya koyup o ihtimallere ilişkin sonuçları halkımıza açıklamak görevimizdir. Türkiye Cumhuriyeti kamuoyu şunu çok iyi biliyor ki, TL.’nin değer kaybı Türkiye Cumhuriyeti’nde 3 birimlik bir sorun yaratıyorsa KKTC ekonomisi üzerinde 30 birimlik bir sorun yaratıyor. Bu yüzden de gerçekten T.C ile daha yakından çalışma çalışma ihtiyacı içerisindeyiz ve bunu da zaten yapıyoruz. Bu konuda T.C Başbakan Yardımcısı ve Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Recep Akdağ’a özellikle buradan teşekkür etmek istiyorum. Her türlü ihtiyacımızda zaten çok hızlı bir şekilde temas kurabiliyoruz ve bu sorunlarımızı T.C yetkilileri ile paylaşıyoruz.”

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