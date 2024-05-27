Erhürman, ithal et kararında “mantık” olmadığını söyledi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, söz konusu kararı mantıklı bulmadıklarını ifade ederek, eyleme destek vereceklerini açıkladı.

Tufan Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Bu ithalat kararında mantık yok. Meclis'te "hükumet" tarafından söylendiği gibi 18 Haziran'a kadar 20 ton et ithaliyse söz konusu olan, dar gelirli falan değil mesele! Söylendiği gibi değilse, daha da uzayıp gidecekse, o zaman da yalan var ki herhalde daha iyi değil!

İstişare yok! Veri yok! Plan yok, program yok!

Üstüne üstlük hayvancı da, kasap da, lokantacı da böyle bir ithalata karşı.

Dahası, kaynağının ne olduğu anlaşılamayan büyük bir kibirle, "diyalog da kurmam, görüşmem de, ben bilirim, ben yaparım, olur" diyor "hükumet".

Yani bugüne kadar yaptıkları bir yana, bir de "sizi yok sayarım, bildiğimi okurum" büyüklenmesi...

Bu halk, bunca sıkıntının içinde bir de bu halleri, bu hallenmeleri çekmek zorunda değil!

Üretici de, kasap da, lokantacı da, bu halk da vardır... Elbette orada olacağız...”