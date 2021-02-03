Erhürman 'kriz masası' önerisini yineledi

Erhürman, "Hem yönetmeyin, hem yaptığınız hataları kabul etmeyin, hem yardım tekliflerini inatla reddedin, hem de size güvenmemizi bekleyin" sözleriyle hükümeti eleştiri, acilen kriz merkezi kurulması gerektiğini söyledi.

İşte açıklama;

Bütün uyarılara karşın kapanma kararı geç alındı. Bütün uyarılara karşın bölgesel kapanmada ısrar edildi. Ve yine bütün uyarılara karşın ilk bir haftalık kapanmada hareketlilik durdurulamadı. Sonuç: Vaka sayısında rekora ulaştık ve vakalar tüm ilçelere yayıldı.

Buradan çıkardığımız ders ne peki? Pandemi tüm dünyanın sorunu!!! Hem yönetmeyin, hem yaptığınız hataları kabul etmeyin, hem yardım tekliflerini inatla reddedin, hem de size güvenmemizi bekleyin!!! Bir an önce kriz merkezi!!!