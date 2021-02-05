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Erhürman:''İnanılır gibi değil''

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak hükümeti eleştirdi
Erhürman:''İnanılır gibi değil''

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak hükümeti eleştirdi:

11 aydır söylüyoruz: İlgili tüm kesimlerle istişareleri tamamlayın, kararları sonra açıklayın. Durmadan karar değiştirirseniz güven sarsılır.

Eczacılar Birliği ile istişare etmeden karar açıklanıyor, Resmi Gazete'de yayımlanıyor. Şimdi hükumet Eczacılar Birliği ile görüşüp kararı değiştirebileceğini söylüyor. Mazeret: "Koşullar sürekli değişiyor". Daha karar yürürlüğe girmedi ki koşullar değişsin!!! 11 aydır yaşananlardan ve sürekli yapılan uyarılardan, önerilerden hiç mi ders çıkarılmaz??? İnanılır gibi değil!!!

 

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