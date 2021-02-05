Erhürman:Kararı almadan önce istişare etmek hiç mi aklınıza gelmiyor?

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

Üst Komite kararları bir kez daha değişti. Değiştirmek için yapılan istişareleri kararı almadan önce yapmak hiç mi aklınıza gelmiyor? Bunu öğrenebilmek için bir 11 aya daha mı ihtiyaç duyuyorsunuz?

Bugün marketlerde yaşanan kaosun ve akşam saatlerinde insanların ekmek dahi bulamamasının bir sebebinin de kararlarınızın anlaşılamaması ve zırt pırt değiştiği için insanlarda güven yaratamaması olduğunu fark edemiyor musunuz?