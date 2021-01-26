Erhürman:''Kaş yapacağım derken göz çıkarmakta üstünüze yok!''

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Sosyal Medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Sosyal Medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı

Detay - Sosyal Medya

Erhürman'ın açıklaması şu şekilde:

Her taraftan insanlarımızın Mağusa ve İskele'ye doğru harekete geçtiğine dair haberler geliyor. Karar alma sürecini böyle "yönetirseniz" bulaşı şu anda nispeten iyi görünen bölgelere de yönlendirirsiniz. Kaş yapacağım derken göz çıkarmakta üstünüze yok!!!

Lefkoşa ve Girne'den İskele'ye ve Mağusa'ya yöneliş... Bu konuda lütfen biz de özenli olalım. Temaslı takibinde ciddi sıkıntılar var. Sağlık sistemimiz kaldırabileceğinden fazla yükleniyor. Hareketliliği azaltma konusunda hepimiz üzerine düşeni yapmalıyız...

Lefkoşa ve Girne'den İskele'ye ve Mağusa'ya yöneliş... Bu konuda lütfen biz de özenli olalım. Temaslı takibinde ciddi sıkıntılar var. Sağlık sistemimiz kaldırabileceğinden fazla yükleniyor. Hareketliliği azaltma konusunda hepimiz üzerine düşeni yapmalıyız... — Tufan Erhürman (@tufanerhurman) January 26, 2021