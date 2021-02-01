Erhürman:Önceliklerimiz, işsizler, sosyal yardımlarla geçinenler,özel sektör çalışanları, esnaf, KOBİ'ler...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

Yaratabileceğimiz kıt kaynaklarla önceliklerimiz, işsizler, sosyal yardımlarla geçinenler, maaşlarını alamayan veya eksik alan özel sektör çalışanları, esnaf, KOBİ'ler...

Bir de, Türkiye'den ve AB'den gelen aşılar çerçevesinde takvimi belli, erken zamanda tamamlanacak bir program oluşturamıyorsak ve güvenli bir biçimde tedarik edebileceksek aşı!!! Çünkü hala sıra bekleyen riskli gruplar, mesela kanser hastalarımız ve kronik hastalıklardan muzdarip olan insanlarımız var...