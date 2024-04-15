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Eşini darptan teminatla serbest kaldı, uyuşturucu ile yakalandı!

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Eşini darp ettiği gerekçesiyle tutuklanıp, teminatla serbest bırakıldıktan sonra uyuşturucuyla yakalanan C.Ç yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Eşini darptan teminatla serbest kaldı, uyuşturucu ile yakalandı!

Polis memuru Serkan Duman mahkemede olguları aktardı.

Polis, 11.04.2024 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis ekibi tarafından alınan bilgi üzerine Gönyeli adresinde sakin zanlı C.Ç'nin kalmakta olduğu ikametgahında 14.10-15.00 saatleri arasında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada yatak odasında yatağın yanında bulunan küçük komodin üzerinde ayakkabı kutusunda foil kağıdına sarılı hintkeneviri, plastik öğütücü, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan metal öğütücü, metal sigara kutusunda hintkeneviri türü ve iki adet içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara bulunduğunu söyledi.

Polis, tutuklanan zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirtti.

Polis, zanlının konu maddeyi kimden temin ettiğinin araştırılması gerektiğini kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini ifade ederek, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 4  gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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