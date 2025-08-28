  • BIST 11434.63
  • Altın 4483.989
  • Dolar 41.0478
  • Euro 48.0419
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKATrump'ın rehine açıklaması İsrail'i karıştırdı

Eurobasket 2025 turnuvasının Limasol ayağı bugün başlıyor

» »
FIBA EuroBasket 2025 turnuvasının ev sahiplerinden biri olan Güney Kıbrıs’taki karşılaşmaların bugün Limasol’da başlayacağı belirtildi.
Eurobasket 2025 turnuvasının Limasol ayağı bugün başlıyor

 Haravgi ve diğer gazeteler, FIBA EuroBasket 2025 turnuvasının, C Grubu maçlarının Limasol’daki “Spiros Kiprianu” Spor Salonunda oynanacağını, bölgedeki hazırlıkların tamamlandığını yazdılar.

Haberi “Limasol EuroBasket’in Yapılması Ritminde” başlığıyla veren gazete, Limasol eski limanındaki meydanda geçen akşam, turnuvanın sonuna kadar açık olacak “Fan Zone” standının kurulduğunu belirtti.

Limasol Belediyesi’nin de kendi standını kurduğunu ve burada ziyaretçilere, karşılaşmaların tanıtımının yanı sıra çeşitli hediyeler sunacağını yazan gazete, belediye ayrıca “Fan Zone” tecrübesinden faydalanmaları ve turnuvanın bir parçası olmaları için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Gazete, vatandaşların karşılaşmalara rahat ulaşımını sağlamak için de bir dizi tedbir alındığını yazdı.

Habere göre, EuroBasket 2025 turnuvası çerçevesinde Limasol’da 15 karşılaşma oynanacak.

C Grubunda, Güney Kıbrıs, İtalya, Gürcistan, İspanya, Yunanistan ve Bosna Hersek bulunuyor.

Haravgi gazetesi spor ekinde ise ilgili haberi “Basket Şöleni Başlıyor” başlığıyla aktardı.

Politis gazetesi haberi “Kıbrıs’ın Ev Sahipliği Yapacağı Büyük Organizasyon İle İlgili Prömiyer-Limasol’da Büyük Şölen-Limasol Eurobasket Ritminde” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfalardan aktardı.

Gazete turnuvanın bugün saat 15.00’te oynanacak Gürcistan-İspanya karşılaşması ile başlayacağını, ardından Bosna Hersek-Güney Kıbrıs (saat 18.15) ve Yunanistan-İtalya (21.30) karşılaşmalarının oynanacağını yazdı.

Habere göre, Rum Basketbol Federasyonu Başkanı Andreas Muzuridis ise yaptığı açıklamada turnuvanın; Limasol ve Güney Kıbrıs’a çok şey kazandıracağını söyledi.

Muzuridis bu turnuvaya tamamen hazırlıklı olduklarını, seyircilere ve oyunculara en iyisini sunmak için son ayrıntılarla uğraştıklarını belirtti.

Turnuvanın ülkede yapılması fikrine destek verenlere de teşekkür eden Muzuridis, "bir rüyanın gerçekleştirildiğini" söyledi.

Muzuridis, Limasol’daki ortamın da olması gerektiği gibi, spor şöleni şeklinde olduğunu da ifade etti.

Limasol Belediye Başkanı Yiannis Armeftis ise açıklamasında "Güney Kıbrıs’ın dünya spor haritasında yer aldığını" belirtti.

Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın Limasol için "büyük bir onur olduğunu" söyleyen Armeftis, tüm ilgili birimler ve kuruluşlarla en iyi sonucu alabilme hedefiyle çalıştıklarını ifade etti.  

Alithia gazetesi spor eki ise ilgili haberi “EuroBasket Zamanı” başlığıyla aktardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Basketbol'da alt yapı kulüpleri toplantısı 15 Ağustos’ta13 Ağustos 2025 Çarşamba 09:00
  • Basketbolda Kapsam Genişliyor: Yeni Sezonda Rekor Katılım02 Ağustos 2025 Cumartesi 11:52
  • Şampiyon Gençler Birliği'ne Arnavutluk ve Kosova’dan Davet Var!27 Temmuz 2025 Pazar 11:42
  • Duayen Gazeteci Kotak yazdı: 23 kulüp, 120 takım ve 1200’ü aşkın sporcu21 Temmuz 2025 Pazartesi 11:16
  • Basketbol Kulüpler Birliği’nden Sezon Sonu Teşekkürü19 Temmuz 2025 Cumartesi 19:03
  • Nasıroğlu: Camiaya Teşekkür Ederim19 Temmuz 2025 Cumartesi 18:58
  • Kılıf& Kılıf'tan Başkan Nasıroğlu'na teşekkür, yeniden sponsorluğa yeşil ışık15 Temmuz 2025 Salı 13:47
  • U18 Kadınlar Ligi şampiyonu Levent Spor15 Temmuz 2025 Salı 11:55
  • Basketbol Federasyon Başkanı Nasıroğlu: Teşekkür etti15 Temmuz 2025 Salı 11:30
  • Basketbol Finalinde Seyirci salona sığmadı15 Temmuz 2025 Salı 11:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti