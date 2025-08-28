Eurobasket 2025 turnuvasının Limasol ayağı bugün başlıyor

FIBA EuroBasket 2025 turnuvasının ev sahiplerinden biri olan Güney Kıbrıs’taki karşılaşmaların bugün Limasol’da başlayacağı belirtildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, FIBA EuroBasket 2025 turnuvasının, C Grubu maçlarının Limasol’daki “Spiros Kiprianu” Spor Salonunda oynanacağını, bölgedeki hazırlıkların tamamlandığını yazdılar.

Haberi “Limasol EuroBasket’in Yapılması Ritminde” başlığıyla veren gazete, Limasol eski limanındaki meydanda geçen akşam, turnuvanın sonuna kadar açık olacak “Fan Zone” standının kurulduğunu belirtti.

Limasol Belediyesi’nin de kendi standını kurduğunu ve burada ziyaretçilere, karşılaşmaların tanıtımının yanı sıra çeşitli hediyeler sunacağını yazan gazete, belediye ayrıca “Fan Zone” tecrübesinden faydalanmaları ve turnuvanın bir parçası olmaları için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Gazete, vatandaşların karşılaşmalara rahat ulaşımını sağlamak için de bir dizi tedbir alındığını yazdı.

Habere göre, EuroBasket 2025 turnuvası çerçevesinde Limasol’da 15 karşılaşma oynanacak.

C Grubunda, Güney Kıbrıs, İtalya, Gürcistan, İspanya, Yunanistan ve Bosna Hersek bulunuyor.

Haravgi gazetesi spor ekinde ise ilgili haberi “Basket Şöleni Başlıyor” başlığıyla aktardı.

Politis gazetesi haberi “Kıbrıs’ın Ev Sahipliği Yapacağı Büyük Organizasyon İle İlgili Prömiyer-Limasol’da Büyük Şölen-Limasol Eurobasket Ritminde” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfalardan aktardı.

Gazete turnuvanın bugün saat 15.00’te oynanacak Gürcistan-İspanya karşılaşması ile başlayacağını, ardından Bosna Hersek-Güney Kıbrıs (saat 18.15) ve Yunanistan-İtalya (21.30) karşılaşmalarının oynanacağını yazdı.

Habere göre, Rum Basketbol Federasyonu Başkanı Andreas Muzuridis ise yaptığı açıklamada turnuvanın; Limasol ve Güney Kıbrıs’a çok şey kazandıracağını söyledi.

Muzuridis bu turnuvaya tamamen hazırlıklı olduklarını, seyircilere ve oyunculara en iyisini sunmak için son ayrıntılarla uğraştıklarını belirtti.

Turnuvanın ülkede yapılması fikrine destek verenlere de teşekkür eden Muzuridis, "bir rüyanın gerçekleştirildiğini" söyledi.

Muzuridis, Limasol’daki ortamın da olması gerektiği gibi, spor şöleni şeklinde olduğunu da ifade etti.

Limasol Belediye Başkanı Yiannis Armeftis ise açıklamasında "Güney Kıbrıs’ın dünya spor haritasında yer aldığını" belirtti.

Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın Limasol için "büyük bir onur olduğunu" söyleyen Armeftis, tüm ilgili birimler ve kuruluşlarla en iyi sonucu alabilme hedefiyle çalıştıklarını ifade etti.

Alithia gazetesi spor eki ise ilgili haberi “EuroBasket Zamanı” başlığıyla aktardı.