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Ev değil uyuşturucu yuvası... Girne'de büyük operasyon

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Girne’de düzenlenen Zehir Torbası Operasyonu’nda 395 adet bütün ve 21 adet de yarım hap, 5 adet canlı tabanca mermisi ve uyuşturucu madde satışından edilen 865 Sterlin ve 6 bin 350 TL nakit para ele geçirildi.
Ev değil uyuşturucu yuvası... Girne'de büyük operasyon

Girne’de düzenlenen Zehir Torbası Operasyonu’nda 395 adet bütün ve 21 adet de yarım hap, 5 adet canlı tabanca mermisi ve uyuşturucu madde satışından edilen 865 Sterlin ve 6 bin 350 TL nakit para ele geçirildi. Operasyonda tutuklanan 19 yaşındaki B.S ile 23 yaşındaki M.S.E mahkemeye çıkarıldı.

 

Polis memuru Mustafa Yanaroğlu zanlıların kanunsuz uyuşturucu madde (extacy) ithal alma verme ve tasarruf, kanunsuz patlayıcı madde ithal, taşıma ve tasarrufu suçlarından tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldıklarını söyledi.

Yanaroğlu, 23 Nisan 2024 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Zehir Torbası Operasyonu’nda Girne'de Gazi Ahmet Aksu Sokak üzerinde şüpheli görülen B.S'nin üzerinde ve kalmakta olduğu Gazi Ahmet Aksu Sokaktaki ikametgahında 19:40-22:15 saatleri arasında gerçekleştirilen aramalar neticesinde, muhtelif renk desen ve ebatlarda 395 adet bütün ve 21 adet de yarım hap (extacy), 5 adet canlı tabanca mermisi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 865 Sterlin ile 6,350 TL nakit para tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlının yanı sıra suçla bağlantısı tespit edilen M.S.E’nin de tutuklandığını belirtti.

Polis, emare alınan uyuşturucuların analize gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 2 gün süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.


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