EVET, BEN SİZİN DİNİNİZE KARŞIYIM !!!!

Ey dinbaz,

Ey din tüccarı kardeşlerim!!

Hani “okullarda imamların ders vermesi doğru değil” dedim diye,

“İçinde kadın olup olmadığı bile belli olmayan kara çarşaflar içinde birisinin kamuya açık yolda fotoğrafının çekilmesi özel hayata müdahale sayılıyor da, kendi özel arabanda sigara içmek özel hayat değil mi?” yazdım diye,

“Ensar vakfındaki 40 erkek çocuğa tecavüzü “1 kereden bir şey olmaz” diyerek savunan Aile bakanını” sorguluyorum diye,

"Bakire olarak ölen kadınlar, şehitlere İKRAM edilir " diyen Cübbeli din simsarına “Öyleyse neden kendisi gidip şehit olup bakireyi kapmıyor. Yoksa kendisi tecrübeli kadınları mı tercih ediyor? ” sorusunu sordum diye,

“Nihat Hatipoğlu fakirlere şükretmeyi anlatarak zengin oluyor” eleştirdim diye,

Bana “ Neden bu kadar dine karşısınız?” diye soruyorsunuz ya,

Öncelikle anlamsız “dine karşı olmak” cümlenizle başlayarak cevap vereyim.

Bir insan ya ateistdir ya da kendi seçtiği yolda inançlıdır.

“dine karşı olmak” insanları manevi duygular üzerinden yargılayarak, ötekileştirip, yalnızlaştırmak için icat edilmiş siyasi bir söylemdir.

Tıpkı barış ve çözüm isteyen ya da iktidarları eleştiren herkesin “hain” ilan edildiği gibi.

Ama benim bu algı yaratmaya yönelik sözlere izin vermeye hiç niyetim yok.

Evet, ben sizin bu din tanımınıza karşıyım!!!

Çünkü benim dini inancımda,

Yalan söylemek yok.

Başkalarının hakkını (haram) yemek yok.

Gönül kırmak, incitmek, şiddet yok.

Cinayet yok.

Kadına, çocuğa ve hayvanlara tecavüz etmek yok.

Bırakın dille, elle, kokuyla bile başkalarını rahatsız etmek yok. (abdest almak dilini, elini, bedenini temiz tutmak içindir)

Namaz kılmadığı ya da oruç tutmadığı için birilerini yargılamak ve zarar vermek yoktur.

Çünkü ibadet kişi ile Yaratanı arasındadır ve kişi ibadeti kendisi için yapar.

Hiç kimse bir diğerinin sırtında cennete götürmeyeceği gibi elinden tutup cehenneme de götürmeyecek.

Yine benim dini inancımda başkalarını inancından dolayı yargılamak, ötekileştirmek ve “dinli- dinsiz” diye ayırmak yoktur.

Çünkü benim inancımda bunu yapmak kendini haşa Allah’ın yerine koymak yani şirk koşmaktır ve zaten aşağıladığınız diğer peygamberlere ve kitaplarına inanmak imanın şartlarındandır.

Ayrıca benim inancımda dini siyasete alet etmek yoktur.

Din siyaset yapmak için kullanılmaz, insanlar dini inançlarını huzurla yaşayabilsinler diye hizmet verilir.

Benim inancımda din para ya da çıkar karşılığında satılmaz.

Tıpkı haysiyet ve onur gibi.

Bu arada benim inancımda sırf cennete gidip, huri kapmak ve çağlayan şaraplardan sarhoş olmak da yoktur.

Erkeklerin gücü bilmem kaç katına çıkacak diye ve sex için ibadet etmek yoktur yani.

Bırakın kadınları Allah’ın yarattığı hiçbir şeyi aşağılamak yoktur.

İnsanları İslamiyet’ten uzaklaştırıp, sömürmek için kullanılan Arap kültürünü İslamiyet diye empoze etmek yoktur.

Benim dini inancımda gericilik yoktur ve dinim bana kendimi ve çevremi geliştirmemi emreder.

Kısacası benim inancımda,

Her canlıya karşı sevgi ve saygı duymak vardır.

Herkese eşit ve adaletli davranmak vardır.

Hak yememek ve dürüstlük vardır.

Acımak değil, acıtmamak ve incitmemek vardır.

Benim inancımda insanların günah ve sevapları yanı sıra yaptıklarıyla yani amelleriyle de değerlendireceği vardır.

Mesela elektriği bulup insanları aydınlığa kavuşturan Thales, dinini pazarlayanlardan ya da körü körüne ne yaptığını bilmeden ibadet edenlerden çok daha değerlidir benim dinimde.

İbadet de kişinin kendi ruhunu ve zihniyetini temizlemek için yapılır.

Yani ahlaklı dürüst ve adil bir insan olmak için ibadet edilir.

Evet din simsarı kardeşlerim!

Ben sizin dininize karşıyım.

Çünkü ben Müslümanım.

Ve Kuran’ın neden bu güne kadar değişmediğini biliyor musunuz?

Her çağa uygun yorumlanması gerektiği için.

Yani insanın kendini geliştirebilmesine imkan verdiği için.

O yüzden ilk inen ayet, Arapların insanları inançlarından uzaklaştırmak için “Kuran ulaşılamayacak kadar yukarıda tutulur” hurafesinin tam aksine “Oku” dur.

Ben , ilime ve bilime inanan, okuma ve araştırmanın dini bir vecibe olduğunu düşünen, hiç kimseyi inancından dolayı ötekileştirmeyen, çağdaş bir Müslüman’ım.

Peki ya siz?

Siz hangi dine mensupsunuz?

Bütün dinleri araştırdım ve hiç birinde yerinizi bulamadım?

Siz nesiniz?