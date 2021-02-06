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Evinde cannabinoid bulundu!

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İ.G.(E-31), kalmakta olduğu ikametgahta 7 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır
Evinde cannabinoid bulundu!

05.02.2021 tarihinde, 18:20-18:40 saatleri arasında, Gazimağusa’da, İ.G.(E-31), kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ve yaklaşık 7 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

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