Evkaf Malına nasıl tapu verilecek? Derinya'da toplu konutlarda problem mi var?

Derinya'da yapılacağı açıklanan TOKİ Projeleri için araştırmacı, yazar Mete Hatay'dan dikkat çeken bir soru geldi.

Derinya'da yapılacağı açıklanan TOKİ Projeleri için araştırmacı, yazar Mete Hatay'dan dikkat çeken bir soru geldi.



Konunun tapu boyutunu ortaya koyan Hatay, Evkaf Malına nasıl tapu verileceğini sordu.

İşte o paylaşım:

"Bu son müjdeden sonra kafam iyice karıştı. Derinya'daki sosyal konut projesinin yapılacağı alan Evkaf'ın vakıf malı olduğunu iddia ettiği bölgenin içinde değil mi? Yani Evkaf malına tapu nasıl verecek hükümet? Yoksa artık vakıf malı değil mi orası? Veya bu konutlara tapu verilmeyecek mi?"