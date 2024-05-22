Eylemciler Ulaştırma Bakanlığı’nın kapısına dayandı!

Hayvancılar, eylemin üçüncü gününde de Başbakanlık önünde ateş yaktı.
Öte yandan eylemciler, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın açıklamaları nedeniyle Ulaştırma Bakanlığı’nın da kapısını kırmak için hazırlanıyor.
Bakanlık önünde polis güvenlik önlemlerini artırdı. Eylemciler Ulaştırma Bakanlığı önünde de ateş yaktı.
Bakan Arıklı, hayvancıların eylemini sert bir dille eleştirerek, hükümetin geri adım atmasının söz konusu olmadığını vurgulamıştı.
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