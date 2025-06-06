Eylemcilerin teknesi Gazze'ye ilerliyor: 'Hükümetlerimiz harekete geçmediği için buradayız'

Tekne yardım malzemeleriyle birlikte 12 kişiyi taşıyor.

Aralarında iklim aktivisti Greta Thunberg, İrlandalı aktör Liam Cunningham, Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan ve iki Türkiye kökenli aktivist de var.

Türkiye kökenli gönüllerden biri Şuayb Ordu, diğeri ise Alman vatandaşı Yasemin Acar.

Tekne yardım malzemeleriyle birlikte 12 kişiyi taşıyor.

Aralarında iklim aktivisti Greta Thunberg, İrlandalı aktör Liam Cunningham, Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan ve iki Türkiye kökenli aktivist de var.

Türkiye kökenli gönüllerden biri Şuayb Ordu, diğeri ise Alman vatandaşı Yasemin Acar.

Greta Thunberg de tekne yola çıktıktan sonra yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Biz Filistinlilerin liderliğindeki daha geniş ve büyük, küresel Filistin özgürlük hareketinin bir parçasıyız. Hükümetlerimiz harekete geçmediği için buradayız.

"Buradaki haber Gazze'ye gitmemiz değil, İsrail Gazze'yi kuşatması ve İsrail'in onlarca yıldır insanlara bakı, etnik temizlik, soykırım ve he tür savaş suçu işlemesi."

FFC'nin yola çıkarttığı Conscience (Vicdan) adlı tekne Mayıs ayı başlarında Malta karasuları yakınlarındayken iki insansız hava aracı tarafından vurulmuştu.

FFC olaydan İsrail'i sorumlu tutmuş ama İsrail'den herhangi bir açıklama gelmemişti.2010'da Mavi Marmara baskınında, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere 22 Mayıs'ta Sarayburnu'ndan Filistin'e hareket eden Mavi Marmara gemisi Akdeniz'de uluslararası sularda 31 Mayıs gecesi İsrail askerleri tarafından baskına uğramıştı.

Baskında 10 kişi hayatını kaybetmiş, 50'yi aşkın kişi de yaralanmıştı.