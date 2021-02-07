Faiz Sucuoğlu: “Kapanmayan iş kollarında çalışanlar hemen aşılanmalıdır”

İşte açıklama;

Değerli Dostlar , Bulaştan korunmanın yolları artık herkes tarafından biliniyor ve kısmen de olsa uygulanmaya çalışılıyor. Esas önemli olan birinci derecede risk gurubunu oluşturan mesleklerin hızlı bir şekilde aşılanmasıdır. Hatta öncelik verilmesidir.

Polislerimiz, Market çalışanları, kasaplar, Fırın çalışanları, Kreş çalışanları, paket servisi yapanlar, Gümrük çalışanları, Banka çalışanları, Belediye çalışanları, Hava limanı çalışanları Vb.

Kısacası Kapanmada çalışmaya devam eden Meslek gurupları, Sağlık çalışanlarında olduğu gibi, öncelikle aşılanmak zorundadır. Dün olumsuz örneği Polislerimizde yaşadık, onlarca polisimiz karantinadadır. Bu üzücü örneklerin yaşanmaması için, KAPANMAYAN İş kollarında çalışanlar hemen AŞILANMALIDIR.