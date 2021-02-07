  • BIST 1.527
  • Altın 411,312
  • Dolar 7,0510
  • Euro 8,4853
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAPilli:74 vaka..2 kişi havayolu ile geldi

Faiz Sucuoğlu: “Kapanmayan iş kollarında çalışanlar hemen aşılanmalıdır”

» »
UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, koronavirüs aşılama kampanyasıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Kapanmayan iş kollarında çalışanlar hemen aşılanmalıdır” dedi.
Faiz Sucuoğlu: “Kapanmayan iş kollarında çalışanlar hemen aşılanmalıdır”

İşte açıklama;

Değerli Dostlar , Bulaştan korunmanın yolları artık herkes tarafından biliniyor ve kısmen de olsa uygulanmaya çalışılıyor. Esas önemli olan birinci derecede risk gurubunu oluşturan mesleklerin hızlı bir şekilde aşılanmasıdır. Hatta öncelik verilmesidir.
Polislerimiz, Market çalışanları, kasaplar, Fırın çalışanları, Kreş çalışanları, paket servisi yapanlar, Gümrük çalışanları, Banka çalışanları, Belediye çalışanları, Hava limanı çalışanları Vb.
Kısacası Kapanmada çalışmaya devam eden Meslek gurupları, Sağlık çalışanlarında olduğu gibi, öncelikle aşılanmak zorundadır. Dün olumsuz örneği Polislerimizde yaşadık, onlarca polisimiz karantinadadır. Bu üzücü örneklerin yaşanmaması için, KAPANMAYAN İş kollarında çalışanlar hemen AŞILANMALIDIR.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'de Kovid-19'u En Çok 20 İle 49 Yaş Aralığındakilerin Yaydığı Belirlendi06 Şubat 2021 Cumartesi 21:30
  • DSÖ: 2,5 Milyar Nüfuslu 130 Ülkede Hiç Kovid-19 Aşısı Uygulanmadı06 Şubat 2021 Cumartesi 21:15
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Vaka Sayısı 106 Milyonu Geçti06 Şubat 2021 Cumartesi 20:45
  • Dünya Genelinde Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 2 Milyon 300 Bini Geçti06 Şubat 2021 Cumartesi 20:15
  • Çin, Sinovac'ın Kovid-19 Aşısının Yaygın Kullanımına Onay Verdi06 Şubat 2021 Cumartesi 20:00
  • Korkutan araştırma! Korona sonrası o hastalıklar artacak!06 Şubat 2021 Cumartesi 19:00
  • Türkiye'de 2 milyondan fazla kişiye yapılan Covid-19 aşısının Çin'de yaygın kullanımına koşullu onay06 Şubat 2021 Cumartesi 15:32
  • 'Toplam 2,5 milyar nüfuslu 130 ülkede henüz tek bir doz aşı uygulanmadı'06 Şubat 2021 Cumartesi 00:08
  • Tıp Dernekleri, Mutasyonlu Koronavirüsün Hastaneye Yatış Ve Ölüm Hızını Artırabileceği Uyarısında Bulundu05 Şubat 2021 Cuma 13:45
  • İngiltere'de Kovıd-19 Aşısının İlk Dozunu Yaptıranlar 10 Milyonu Aştı05 Şubat 2021 Cuma 13:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti