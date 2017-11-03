FBI'dan bir ekip Kıbrıs'a geliyor

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu’ndan (FBI) bir grup ajanın Manafort davası için delil toplamak üzere Güney Kıbrıs’a gideceği haber verildi.

Politis, “FBI Ajanları Geliyor… Kıbrıs Polisinin İşbirliğinde Manafort’la İlgili Sorgulamalar” başlıklı haberinde FBI ajanlarının, Amerikan tarafının yargı sürecine katkı talebi üzerine Güney’e gideceklerini ve Manafort davasında bilgi ve belgeye sahip avukatlar, bankacılar, muhasipler ve devlet memurlarından ifade alacaklarını yazdı.

Habere göre başkanlık seçimleri döneminde Donald Trump’ın seçim kampanyasının bir numaralı ismi olan Paul Manafort, Rus oligarkları ve Ukrayna ile bağlantıları nedeniyle istifa etmek zorunda kalmıştı. Manafort hakkında ABD aleyhine komplo, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla yargı süreci başlatıldı.

Haberde, ABD’nin, Rum makamlarının Manafort’un kovuşturulmasında oynadığı rolden memnuniyet duyduğu kaydedildi.

Gazete Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’in, Güney Kıbrıs’taki kara para aklama konusunda basında yer alan haberleri işaret ederek “Bize haksızlık ediyorlar.(kara parayı önleme yönündeki) Çabalarımızı görmezden geliyorlar” dediğini yazdı.

Gazete “Kara Para Davaları Onlarca” başlıklı haberinde ise Rum Adalet Bakanı Yonas Nikolau’nun Güney Kıbrıs’taki kara para meseleleri ve bu nedenle mahkumiyet alanlarla ilgili istatistiki bilgi verdiği yazılı açıklamasını aktardı.

Habere göre Nikolau, Güney’de 2011-2015 döneminde 403 kara para aklama meselesi yaşandığını, 91 kişinin mahkum olduğunu, 2016’daki 117 kara para aklama meselesi yaşandığını ve tamamının aydınlatıldığını 2017’de ise bugüne kadar 162 kara para aklama meselesi saptandığını, bunlardan 149’unun aydınlatıldığını belirtti.