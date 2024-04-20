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Feci iş kazası... 38 Yaşındaki Çetin yaralandı!

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Girne'de meydana gelen iş kazasında 38 yaşındaki Hüseyin Çetin yaralandı.
Feci iş kazası... 38 Yaşındaki Çetin yaralandı!

19.04.2024 tarihinde, saat 16:00  sıralarında, Girne’de Şehit İsmet Dülger Sokak üzerindeki Neo Park isimli park alanı içerisinde, tır bir aracın dorsesi içerisinde bulunan spor aletlerinin Hüseyin ÇETİN (E-38) tarafından indirildiği esnada, aracın fren sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle aracın geri geri akmaya başlaması üzerine, araç içerisinde bulunan Hüseyin ÇETİN  araçtan  aşağıya atlaması sonucu yaralanmıştır.

Geri geri hareket eden tır araç, park alanı içerisinde bulunan bir şahsa ait araca, sensörlü bariyerlere ve taş duvara çarparak durmuştur. Olayda yaralanan  Hüseyin ÇETİN kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde her iki ayağında kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.  

 

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